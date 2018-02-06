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    Путин обсудил с Рухани итоги сочинского конгресса нацдиалога Сирии. Иран, переговоры, Путин, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин обсудил с Рухани итоги сочинского конгресса нацдиалога Сирии

    Путин обсудил с Рухани итоги сочинского конгресса нацдиалога Сирии

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    Путин обсудил с Рухани итоги сочинского конгресса нацдиалога Сирии

    Путин обсудил с Рухани итоги сочинского конгресса нацдиалога Сирии

      Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Ирана Хасаном Рухани итоги прошедшего в Сочи конгресса сирийского нацдиалога.

      Лидеры двух стран отметили, что эта встреча должна дать серьезный импульс политическому решению сирийского вопроса. Они условились координировать работу и в формате переговоров в Астане.

      Также президенты обсудили иранскую ядерную программу. Лидеры подтвердили свою приверженность реализации Совместного всеобъемлющего плана действий.

      Кроме того, Путин и Рухани затронули ситуацию в Йемене и палестинскую проблему.

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