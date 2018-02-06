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    Ученые заявили о возможной катастрофе из-за таяния ледников

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    Ученые заявили о возможной катастрофе из-за таяния ледников

    Ученые заявили о возможной катастрофе <nobr>из-за</nobr> таяния ледников

    Таяние ледников в зоне вечной мерзлоты Северного полушария Земли может привести к катастрофе, поскольку в них скопилось огромное количество ртути.

    Как говорится в исследовании, опубликованном в Geophysical Research Letters, ртуть попадала в ледники из почвы вместе с органическими веществами. Процесс скопления металла длился тысячелетия.

    В ходе анализа образцов льда, взятых на Аляске, ученые пришли к выводу: в вечной мерзлоте Северного полушария Земли скопилось 793 миллиона килограммов ртути. Это в 10 раз больше, чем было выброшено в окружающую среду в результате деятельности человека за последние 30 лет.

    Ученые считают, что таяние ледников несет в себе колоссальную угрозу. Высвободившийся металл преобразуется в метилртуть — токсичное соединение, которое накапливается в организме живых существ и поражает центральную нервную систему.

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