Ученые заявили о возможной катастрофе из-за таяния ледников

Таяние ледников в зоне вечной мерзлоты Северного полушария Земли может привести к катастрофе, поскольку в них скопилось огромное количество ртути.
Как говорится в исследовании, опубликованном в Geophysical Research Letters, ртуть попадала в ледники из почвы вместе с органическими веществами. Процесс скопления металла длился тысячелетия.
В ходе анализа образцов льда, взятых на Аляске, ученые пришли к выводу: в вечной мерзлоте Северного полушария Земли скопилось 793 миллиона килограммов ртути. Это в 10 раз больше, чем было выброшено в окружающую среду в результате деятельности человека за последние 30 лет.
Ученые считают, что таяние ледников несет в себе колоссальную угрозу. Высвободившийся металл преобразуется в метилртуть — токсичное соединение, которое накапливается в организме живых существ и поражает центральную нервную систему.
Летом прошлого года потепление океанских вод привело к образованию одного из самых больших в истории айсбергов — он откололся от шельфового ледника Антарктиды. Вес айсберга составил около 1 триллиона тонн, а площадь — 5800 квадратных метров.
В ходе анализа образцов льда, взятых на Аляске, ученые пришли к выводу: в вечной мерзлоте Северного полушария Земли скопилось 793 миллиона килограммов ртути. Это в 10 раз больше, чем было выброшено в окружающую среду в результате деятельности человека за последние 30 лет.
Ученые считают, что таяние ледников несет в себе колоссальную угрозу. Высвободившийся металл преобразуется в метилртуть — токсичное соединение, которое накапливается в организме живых существ и поражает центральную нервную систему.
Летом прошлого года потепление океанских вод привело к образованию одного из самых больших в истории айсбергов — он откололся от шельфового ледника Антарктиды. Вес айсберга составил около 1 триллиона тонн, а площадь — 5800 квадратных метров.
Комментарии