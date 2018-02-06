Недовольные ночной уборкой снега москвичи атакуют коммунальщиков

Заместитель мэра Москвы рассказал о случаях нападений на коммунальщиков во время ночной уборки снега в столице.
Пётр Бирюков заявил, что далеко не все москвичи положительно относятся к ночным работам по уборке снега. По его словам, коммунальщики не раз подвергались нападениям со стороны недовольных жителей столицы, когда занимались устранением последствий мощнейших снегопадов. Всего в столице за несколько дней выпало более 40 см снега.
Пётр Бирюков: «В окна (снегоуборочных машин — ред.) летят продукты питания, бросают яйца в этих работающих. Более того, нерадивые граждане берут травматический пистолет и начинают расстреливать эту технику. У нас таких примеров достаточно много».
Заместитель мэра подчеркнул, что расследованием таких нападений занимаются правоохранители. Тем временем столичные коммунальщики продолжают круглосуточную расчистку улиц. Всего в этих работах задействовали более 16 тысяч единиц снегоуборочной, снеговывозящей и вспомогательной техники. Кроме того, в ликвидации последствий сильных снегопадов участвуют порядка 72 тысяч рабочих.
Пётр Бирюков: «Площадь убираемых территорий в Москве — примерно 170 млн кв. м. И 8 млн кв. м — площадь убираемого крышного пространства. Примерно около 180 млн кв. м умножаем на 45 см выпавшего снега — вот эту массу, примерно 80 млн кубометров, придется передислоцировать, переместить, вывезти».
Как он отметил, ежедневно со столичных улиц вывозят рекордный объем снега — более 1,2 млн кубометров, при том, что один грузовик перевозит всего 18–20 кубометров снега. По словам Бирюкова, он не помнит, чтобы в Москве раньше выпадало такое количество снега за несколько суток.
Пётр Бирюков: «В окна (снегоуборочных машин — ред.) летят продукты питания, бросают яйца в этих работающих. Более того, нерадивые граждане берут травматический пистолет и начинают расстреливать эту технику. У нас таких примеров достаточно много».
Заместитель мэра подчеркнул, что расследованием таких нападений занимаются правоохранители. Тем временем столичные коммунальщики продолжают круглосуточную расчистку улиц. Всего в этих работах задействовали более 16 тысяч единиц снегоуборочной, снеговывозящей и вспомогательной техники. Кроме того, в ликвидации последствий сильных снегопадов участвуют порядка 72 тысяч рабочих.
Пётр Бирюков: «Площадь убираемых территорий в Москве — примерно 170 млн кв. м. И 8 млн кв. м — площадь убираемого крышного пространства. Примерно около 180 млн кв. м умножаем на 45 см выпавшего снега — вот эту массу, примерно 80 млн кубометров, придется передислоцировать, переместить, вывезти».
Как он отметил, ежедневно со столичных улиц вывозят рекордный объем снега — более 1,2 млн кубометров, при том, что один грузовик перевозит всего 18–20 кубометров снега. По словам Бирюкова, он не помнит, чтобы в Москве раньше выпадало такое количество снега за несколько суток.
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