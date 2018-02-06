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    Виновнику ДТП с 12 погибшими в ХМАО вынесен приговор. дети и подростки, ДТП, приговоры, суды, ХМАО/Югра. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВиновнику ДТП с 12 погибшими в ХМАО вынесен приговор

    Виновнику ДТП с 12 погибшими в ХМАО вынесен приговор

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    Виновнику ДТП с 12 погибшими в ХМАО вынесен приговор

    Виновнику ДТП с 12 погибшими в ХМАО вынесен приговор

    Виновнику ДТП с 12 погибшими в ХМАО вынесен приговор

      Два дня потребовалось судье на то, чтобы зачитать приговор по громкому делу о ДТП под Ханты-Мансийском. Авария, которая произошла в конце 2016 года, унесла жизни 10 детей и двух сопровождающих. На скамье подсудимых оказались четыре человека.

      Водитель тягача Раиль Саитханов проведет в колонии общего режима шесть лет и девять месяцев. Сыщикам удалось доказать, что перед столкновением он выехал на встречную полосу и не заметил автобус со спортсменами.

      Виновными также признали шофера экспресса и представителя компании-перевозчика. Выяснилось, что транспортное средство не отвечало необходимым требованиям: в салоне не было ремней безопасности и не работал спидометр. Оба отправятся в колонию.

      А вот директора спортшколы, воспитанники которой погибли в автокатастрофе, сегодня отпустили из-под стражи. Это несмотря на то, что Ирину Тарасову признали виновной в халатности: перед рейсом она не направила в ГИБДД уведомление о перевозке детей. Ее приговорили к 11 месяцам исправительных работ. В прокуратуре уже заявили о том, что намерены обжаловать приговор.

      Недовольство вынесенным приговором выразили и родители воспитанников спортивной школы. Приговоры они посчитали слишком мягкими.

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