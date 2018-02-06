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    Пьяного дебошира сняли с рейса Москва — Красноярск после драки на борту. авиационные катастрофы и происшествия, дебоширы, хулиганство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПьяного дебошира сняли с рейса Москва — Красноярск после драки на борту

    Пьяного дебошира сняли с рейса Москва — Красноярск после драки на борту

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    Пьяного дебошира сняли с рейса Москва — Красноярск после драки на борту

    Пьяного дебошира сняли с рейса Москва — Красноярск после драки на борту

    Пьяного дебошира сняли с рейса Москва — Красноярск после драки на борту

      Очередного авиадебошира пришлось встречать полицейским у трапа в столичном аэропорту. Его сняли с рейса Москва — Красноярск прямо перед вылетом.

      Экстренные меры приняли после драки на борту. По словам очевидцев, нетрезвый мужчина сначала требовал сигарету, а затем ударил стюарда. За него решил вступиться один из пассажиров.

      Авиадебошир — 38-летний уроженец Иркутской области — привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Сейчас решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

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