Очередного авиадебошира пришлось встречать полицейским у трапа в столичном аэропорту. Его сняли с рейса Москва — Красноярск прямо перед вылетом.

Экстренные меры приняли после драки на борту. По словам очевидцев, нетрезвый мужчина сначала требовал сигарету, а затем ударил стюарда. За него решил вступиться один из пассажиров.



Авиадебошир — 38-летний уроженец Иркутской области — привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Сейчас решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.