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    Экипаж МКС устроил космический чемпионат по бадминтону. бадминтон, космонавтика, космос, МКС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкипаж МКС устроил космический чемпионат по бадминтону

    Экипаж МКС устроил космический чемпионат по бадминтону

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    Экипаж МКС устроил космический чемпионат по бадминтону

    Экипаж МКС устроил космический чемпионат по бадминтону

    Экипаж МКС устроил космический чемпионат по бадминтону

      На Международной космической станции прошел первый в истории международный чемпионат по бадминтону.

      Экипаж МКС разбился на две команды. Одна из них получилась чисто российской, а вторая — американо-японской. Как и положено, победила дружба.

      Космонавты заявили, что получили от игры заряд бодрости и хорошего настроения. Участники орбитального чемпионата выразили надежду, что со временем на МКС появится специальный модуль для командных видов спорта. Они полезны для здоровья и укрепления дружеских отношений.

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