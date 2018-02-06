Экипаж МКС устроил космический чемпионат по бадминтону

На Международной космической станции прошел первый в истории международный чемпионат по бадминтону.
Экипаж МКС разбился на две команды. Одна из них получилась чисто российской, а вторая — американо-японской. Как и положено, победила дружба.
Космонавты заявили, что получили от игры заряд бодрости и хорошего настроения. Участники орбитального чемпионата выразили надежду, что со временем на МКС появится специальный модуль для командных видов спорта. Они полезны для здоровья и укрепления дружеских отношений.
Космонавты заявили, что получили от игры заряд бодрости и хорошего настроения. Участники орбитального чемпионата выразили надежду, что со временем на МКС появится специальный модуль для командных видов спорта. Они полезны для здоровья и укрепления дружеских отношений.
Комментарии