Средний размер жилищной субсидии военным в ЦВО достиг 6 млн рублей

Центральный военный округ стал одним из лидеров по выдаче жилищных субсидий солдатам и офицерам. Объем выплат в минувшем году вырос в 1,5 раза.

Благодаря программе новое жилье получили десятки военнослужащих. Среди них — старший прапорщик Алексей Блинов. Его семье из пяти человек выделили 10 миллионов рублей. На них Блиновы купили частный дом и квартиру.



Алексей Блинов, старший прапорщик: «По выслуге — 20 лет — подал заявление в отдел жилья в Самаре. Там поставили нас в очередь на учет, собрал необходимые документы, и вот весной 2017 года получили долгожданную субсидию».



В прошлом году жилищную субсидию получили около 7 тысяч военных. Средняя выплата составила 6 миллионов рублей.