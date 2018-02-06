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    Песков прокомментировал размещение «Искандеров» под Калининградом. вооружение, Калининградская область, Песков. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПесков прокомментировал размещение «Искандеров» под Калининградом

    Песков прокомментировал размещение «Искандеров» под Калининградом

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    Песков прокомментировал размещение «Искандеров» под Калининградом

    Песков прокомментировал размещение «Искандеров» под Калининградом

    Песков прокомментировал размещение «Искандеров» под Калининградом

      Другие страны не должно беспокоить то, что Россия размещает вооружение на своей территории, заявил пресс-секретарь президента РФ.

      Дмитрий Песков заявил, что размещение российских вооружений на территории страны не должно быть поводом для беспокойства других государств, поскольку это внутренний вопрос.

      Дмитрий Песков: «Я хочу напомнить, что размещение тех или иных вооружений, дислокация тех или иных военных соединений на российской территории — это исключительно суверенный вопрос российской территории».

      Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия никому не угрожает и у нее есть право на размещение оружия на своей территории.

      Дмитрий Песков: «Россия никогда никому не угрожала и не угрожает, но Россия, естественно, имеет суверенное право, и поэтому вряд ли это должно быть поводом для беспокойства кого-то».

      Таким образом Песков прокомментировал информацию о размещении в Калининградской области комплексов «Искандер». Министр обороны Литвы ранее выразил озабоченность и предложил НАТО выработать ответ на этот шаг Москвы.

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