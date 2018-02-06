Песков прокомментировал размещение «Искандеров» под Калининградом

Другие страны не должно беспокоить то, что Россия размещает вооружение на своей территории, заявил
пресс-секретарь президента РФ.
Дмитрий Песков заявил, что размещение российских вооружений на территории страны не должно быть поводом для беспокойства других государств, поскольку это внутренний вопрос.
Дмитрий Песков: «Я хочу напомнить, что размещение тех или иных вооружений, дислокация тех или иных военных соединений на российской территории — это исключительно суверенный вопрос российской территории».
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия никому не угрожает и у нее есть право на размещение оружия на своей территории.
Дмитрий Песков: «Россия никогда никому не угрожала и не угрожает, но Россия, естественно, имеет суверенное право, и поэтому вряд ли это должно быть поводом для беспокойства кого-то».
Таким образом Песков прокомментировал информацию о размещении в Калининградской области комплексов «Искандер». Министр обороны Литвы ранее выразил озабоченность и предложил НАТО выработать ответ на этот шаг Москвы.
Дмитрий Песков: «Я хочу напомнить, что размещение тех или иных вооружений, дислокация тех или иных военных соединений на российской территории — это исключительно суверенный вопрос российской территории».
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия никому не угрожает и у нее есть право на размещение оружия на своей территории.
Дмитрий Песков: «Россия никогда никому не угрожала и не угрожает, но Россия, естественно, имеет суверенное право, и поэтому вряд ли это должно быть поводом для беспокойства кого-то».
Таким образом Песков прокомментировал информацию о размещении в Калининградской области комплексов «Искандер». Министр обороны Литвы ранее выразил озабоченность и предложил НАТО выработать ответ на этот шаг Москвы.
Комментарии