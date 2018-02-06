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    В Дагестане против экс-мэра Кизилюрта возбуждено два дела о превышении полномочий

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    В Дагестане против экс-мэра Кизилюрта возбуждено два дела о превышении полномочий

    В Дагестане против <nobr>экс-мэра</nobr> Кизилюрта возбуждено два дела о превышении полномочий

    Следственный комитет возбудил два уголовных дела в отношении бывшего главы города Кизилюрта Устархана Алюкова. Его заподозрили в превышении должностных полномочий при передаче земельных участков.

    По данным следствия, в 2012 году Алюков передал земельные участки в Кизилюрте (площадью 600 кв. м и 500 кв. м) двоим местным жителям. При этом он знал, что эти участки находятся в федеральной собственности. Таким образом, он превысил свои должностные полномочия. В Следственном комитете подчеркнули, что его незаконные действия нанесли ущерб бюджету.

    В отношении экс-мэра возбуждено сразу два уголовных дела о превышении полномочий.

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    Задержанных высокопоставленных дагестанских чиновников доставили в Москву
    Напомним, накануне в Дагестане произошла серия задержаний высокопоставленных чиновников, которых обвинили в мошенничестве при реализации соцпрограмм. В Кремле прокомментировали работу правоохранительных органов в Дагестане, отметив, что это «системная работа».

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