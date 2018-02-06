Александр Олешко спел на молдавском языке с участником «Ты супер!»

Александр Олешко, ведущий шоу «Ты супер! Танцы», приехал на съемочную площадку нового сезона международного вокального конкурса «Ты супер!», чтобы поддержать своего земляка —
18-летнего Максима Гнатюка из Молдавии. Молодой человек стал участником первого отборочного тура «Ты супер!», который выйдет в эфир НТВ в субботу, 10 февраля.
Для первого выступления конкурсант Максим Гнатюк выбрал лирическую песню на итальянском языке. Максим поразил зал выдающимся голосом. Александр Олешко, который пришел поддержать свое земляка, подарил ему шарф.
Александр Олешко: «Это подарок от меня как от мальчика из солнечной Молдавии, который тоже мечтал когда-то о большой сцене».
Олешко также исполнил песню на молдавском вместе с конкурсантом. А за кулисами Александр встретился с остальными участниками отборочного тура. Телеведущий пожелал удачи всем участникам проекта.
Александр Олешко: «Вы добрались до такой площадки, пришли сюда не просто так — работали, трудились, а таланту надо добавить трудолюбия, тогда все будет хорошо».
«Ты супер!» — международный вокальный конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей. Все участники проекта прошли через сложные жизненные ситуации. Теперь им предстоит доказать себе и зрителям, что стать звездой лишь благодаря таланту вполне реально. «Ты супер!» — проект о талантливых детях с невероятной судьбой.
Международный конкурс «Ты супер!», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединил таланты из разных уголков мира и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Премьера второго сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» состоится на НТВ и НТВ.Ru 10 февраля в 20:00.
Александр Олешко: «Это подарок от меня как от мальчика из солнечной Молдавии, который тоже мечтал когда-то о большой сцене».
Олешко также исполнил песню на молдавском вместе с конкурсантом. А за кулисами Александр встретился с остальными участниками отборочного тура. Телеведущий пожелал удачи всем участникам проекта.
Александр Олешко: «Вы добрались до такой площадки, пришли сюда не просто так — работали, трудились, а таланту надо добавить трудолюбия, тогда все будет хорошо».
«Ты супер!» — международный вокальный конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей. Все участники проекта прошли через сложные жизненные ситуации. Теперь им предстоит доказать себе и зрителям, что стать звездой лишь благодаря таланту вполне реально. «Ты супер!» — проект о талантливых детях с невероятной судьбой.
Международный конкурс «Ты супер!», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединил таланты из разных уголков мира и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Премьера второго сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» состоится на НТВ и НТВ.Ru 10 февраля в 20:00.
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