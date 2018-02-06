Инспектор Купер. Невидимый враг <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
    •  

    Александр Олешко спел на молдавском языке с участником «Ты супер!»

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов
    Александр Олешко спел на молдавском языке с участником «Ты супер!»

    Александр Олешко спел на молдавском языке с участником «Ты супер!»

    Александр Олешко спел на молдавском языке с участником «Ты супер!»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов

    • Александр Олешко, ведущий шоу «Ты супер! Танцы», приехал на съемочную площадку нового сезона международного вокального конкурса «Ты супер!», чтобы поддержать своего земляка — 18-летнего Максима Гнатюка из Молдавии. Молодой человек стал участником первого отборочного тура «Ты супер!», который выйдет в эфир НТВ в субботу, 10 февраля.

    Для первого выступления конкурсант Максим Гнатюк выбрал лирическую песню на итальянском языке. Максим поразил зал выдающимся голосом. Александр Олешко, который пришел поддержать свое земляка, подарил ему шарф.

    Александр Олешко: «Это подарок от меня как от мальчика из солнечной Молдавии, который тоже мечтал когда-то о большой сцене».

    Олешко также исполнил песню на молдавском вместе с конкурсантом. А за кулисами Александр встретился с остальными участниками отборочного тура. Телеведущий пожелал удачи всем участникам проекта.

    Александр Олешко: «Вы добрались до такой площадки, пришли сюда не просто так — работали, трудились, а таланту надо добавить трудолюбия, тогда все будет хорошо».

    смотретьМаксим Гнатюк — в главной премьере сезона — «Ты супер!» — 10 февраля в 20:00 на НТВ
    Максим Гнатюк — в главной премьере сезона — «Ты супер!» — 10 февраля в 20:00 на НТВ
    «Ты супер!» — международный вокальный конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей. Все участники проекта прошли через сложные жизненные ситуации. Теперь им предстоит доказать себе и зрителям, что стать звездой лишь благодаря таланту вполне реально. «Ты супер!» — проект о талантливых детях с невероятной судьбой.

    смотретьМеждународный вокальный конкурс «Ты супер!». Второй сезон. Долгожданная премьера — 10 февраля в 20:00 на НТВ
    Международный вокальный конкурс «Ты супер!». Второй сезон. Долгожданная премьера — 10 февраля в 20:00 на НТВ
    Международный конкурс «Ты супер!», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединил таланты из разных уголков мира и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.

    Премьера второго сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» состоится на НТВ и НТВ.Ru 10 февраля в 20:00.

    Новости по теме

    «Ты супер!»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru