Дипломаты рекомендовали россиянам отказаться от поездок на Мальдивы

Посольство России на
Шри-Ланке рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Мальдив из-за волнений в этой стране.
Как сообщили ТАСС в консульском отделе российского дипломатического представительства, в зону ответственности которого входят Мальдивы, «на сегодняшний день каких-либо проявляемых угроз нет, но предпосылки к этому есть».
Посольство РФ на Шри-Ланке: «В Москву послан сигнал с рекомендациями воздерживаться от поездок на Мальдивы в связи с происходящими там определенными волнениями на политическом уровне».
Президент Мальдив Абдулла Ямин 5 февраля объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 15 дней. На такой шаг он пошел после решения Верховного суда освободить нескольких политических лидеров, а также распространения информации о возможном импичменте.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила, что чрезвычайное положение касается только столицы Мальдив — Мале, которая находится на отдельном острове, где российских туристов практически не бывает.
Ирина Тюрина: «Туристов, которые отдыхают на других островах, это тем более не касается, потому что они вообще могут быть не в курсе того, что происходит в столице, если, конечно, они не интересуются новостями на русском языке».
Тюрина добавила, что зачастую о подобных происшествиях российские туристы узнают уже постфактум, по возвращении домой.
Посольство РФ на Шри-Ланке: «В Москву послан сигнал с рекомендациями воздерживаться от поездок на Мальдивы в связи с происходящими там определенными волнениями на политическом уровне».
Президент Мальдив Абдулла Ямин 5 февраля объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на 15 дней. На такой шаг он пошел после решения Верховного суда освободить нескольких политических лидеров, а также распространения информации о возможном импичменте.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила, что чрезвычайное положение касается только столицы Мальдив — Мале, которая находится на отдельном острове, где российских туристов практически не бывает.
Ирина Тюрина: «Туристов, которые отдыхают на других островах, это тем более не касается, потому что они вообще могут быть не в курсе того, что происходит в столице, если, конечно, они не интересуются новостями на русском языке».
Тюрина добавила, что зачастую о подобных происшествиях российские туристы узнают уже постфактум, по возвращении домой.
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