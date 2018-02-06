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    В Дагестане нашли замену задержанному экс-премьеру

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    В Дагестане нашли замену задержанному экс-премьеру

    В Дагестане нашли замену задержанному <nobr>экс-премьеру</nobr>

    Врио главы Дагестана Владимир Васильев предложил назначить председателем правительства республики министра экономики Татарстана Артёма Здунова.

    Как сообщил ТАСС начальник информационно-аналитического отдела аппарата Народного собрания Дагестана Уллубий Эрболатов, кандидатура Здунова уже внесена Васильевым и завтра она будет рассмотрена.

    Ранее пост премьер-министра Дагестана занимал Абдусамад Гамидов. На днях он был задержан по подозрению в мошенничестве при реализации социальных программ. Также были задержаны двое его заместителей, Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, и экс-министр образования Шахабас Шахов. После задержаний Васильев своим указом отправил в отставку правительство республики.

    смотретьПравительство Дагестана отправлено в отставку после серии задержаний
    Правительство Дагестана отправлено в отставку после серии задержаний
    Сегодня задержанным чиновникам были предъявлены обвинения по двум эпизодам части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество в крупном размере». По версии следствия, ущерб от их действий оценивается более чем в 90 млн рублей.

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