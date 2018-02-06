Погибшие в Ленобласти пассажиры маршрутки ехали в автобусе нелегально

ГИБДД выясняет обстоятельства серьезного ДТП под Тихвином, жертвами которого стали девять человек.
По уточненным данным, в аварии под Тихвином погибли все девять человек, находившиеся в маршрутном автобусе. Около половины седьмого утра микроавтобус с пассажирами столкнулся с грузовиком на трассе Вологда — Новая Ладога.
Микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Водитель грузовика пострадал, но от госпитализации отказался. Как сообщает «Интерфакс», перевозка пассажиров в маршрутном автобусе осуществлялась нелегально. На месте аварии обнаружены путевые листы из Череповца, не имеющие отношения к маршруту.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Прокуратура Ленобласти взяла расследование ДТП на особый контроль.
Микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. Водитель грузовика пострадал, но от госпитализации отказался. Как сообщает «Интерфакс», перевозка пассажиров в маршрутном автобусе осуществлялась нелегально. На месте аварии обнаружены путевые листы из Череповца, не имеющие отношения к маршруту.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Прокуратура Ленобласти взяла расследование ДТП на особый контроль.
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