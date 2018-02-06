Программа НТВ «Чудо техники» получила премию «За верность науке»

В Москве сегодня наградили лауреатов всероссийской премии «За верность науке». Всего победителей назвали в 10 номинациях — лучший
научно-популярный проект, лучшее периодическое издание, фоторабота о науке и другие.
В этом году впервые наградили «Лучший детский проект» — им стал журнал «Квантик», в котором для юных читателей публикуют занимательные задачи из разных областей знаний. В номинации «Лучшая телевизионная программа» победила программа НТВ «Чудо техники». По мнению жюри, коллектив программы смог просто и интересно рассказать о новейших научных разработках и технологиях, которые способны поменять или уже меняют нашу жизнь.
Наталия Кашенцева, шеф-редактор программы «Чудо техники»: «В наше время вообще очень велик соблазн выдать за сенсацию и быть первыми. Но как-то в нашем коллективе довелось делать иначе. Дедлайн дедлайном, а факты и наука — в первую очередь. Спасибо большое всем экспертам, которые соглашаются принять участие в нашей программе. Спасибо большое, без вас бы нас не было. Спасибо, что помогаете бороться с лженаукой».
Автор и ведущий программы Сергей Малозёмов уже несколько раз совершил кругосветные путешествия, чтобы встретиться с ведущими учеными планеты, снял в качестве приложения к программе 9 документальных фильмов из цикла «Научные расследования Сергея Малозёмова» и написал книгу «Технология бессмертия». В планах — расширение горизонтов и рассказ о новых изобретениях.
Сергей Малозёмов: «Я невероятно рад тому, что проекту НТВ „Чудо техники“ удается в доступной и развлекательной форме привлечь внимание и взрослых, и детей к научному взгляду на жизнь, а также дать понять, что такое прогресс и как круто быть его частью. Возможно, просмотр этой программы повлияет на дальнейший выбор профессии многих зрителей. Я благодарю судьбу за то, что, используя ресурсы телевидения, имею возможность заниматься достойным делом, коим несомненно является пропаганда науки и техники».
Кроме того, на торжественной церемонии вручили несколько спецпризов. «Прорывом года» назвали проект «НаукаPro» — это небольшие ролики-интервью, в которых ученые рассказывают о своей работе или важных проблемах. Приз «Особый взгляд» получил корреспондент МИА «Россия сегодня» Александр Телишев. А обладателем спецприза от Минобрнауки за вклад и популяризацию российской науки и развитие научной журналистики стал «Снимай науку» на телеканале «Наука».
Премию вручают уже в четвертый раз. Ее учредило министерство образования, чтобы поощрить журналистов, ученых и предпринимателей, которые внесли важный вклад в освещение и развитие научных знаний.
Наталия Кашенцева, шеф-редактор программы «Чудо техники»: «В наше время вообще очень велик соблазн выдать за сенсацию и быть первыми. Но как-то в нашем коллективе довелось делать иначе. Дедлайн дедлайном, а факты и наука — в первую очередь. Спасибо большое всем экспертам, которые соглашаются принять участие в нашей программе. Спасибо большое, без вас бы нас не было. Спасибо, что помогаете бороться с лженаукой».
Автор и ведущий программы Сергей Малозёмов уже несколько раз совершил кругосветные путешествия, чтобы встретиться с ведущими учеными планеты, снял в качестве приложения к программе 9 документальных фильмов из цикла «Научные расследования Сергея Малозёмова» и написал книгу «Технология бессмертия». В планах — расширение горизонтов и рассказ о новых изобретениях.
Сергей Малозёмов: «Я невероятно рад тому, что проекту НТВ „Чудо техники“ удается в доступной и развлекательной форме привлечь внимание и взрослых, и детей к научному взгляду на жизнь, а также дать понять, что такое прогресс и как круто быть его частью. Возможно, просмотр этой программы повлияет на дальнейший выбор профессии многих зрителей. Я благодарю судьбу за то, что, используя ресурсы телевидения, имею возможность заниматься достойным делом, коим несомненно является пропаганда науки и техники».
Кроме того, на торжественной церемонии вручили несколько спецпризов. «Прорывом года» назвали проект «НаукаPro» — это небольшие ролики-интервью, в которых ученые рассказывают о своей работе или важных проблемах. Приз «Особый взгляд» получил корреспондент МИА «Россия сегодня» Александр Телишев. А обладателем спецприза от Минобрнауки за вклад и популяризацию российской науки и развитие научной журналистики стал «Снимай науку» на телеканале «Наука».
Премию вручают уже в четвертый раз. Ее учредило министерство образования, чтобы поощрить журналистов, ученых и предпринимателей, которые внесли важный вклад в освещение и развитие научных знаний.
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