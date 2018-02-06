Мальчик из России получил тяжелую травму на горнолыжном курорте в Болгарии

Российские дипломаты пообещали оказать всю необходимую помощью семье юного россиянина, который получил тяжелые травмы на горнолыжном курорте в Болгарии. Пятилетний Андрей сейчас в коме, и местные медики делают все возможное, чтобы он пришел в себя.

По словам родителей, они долго выбирали инструктора. Предпочтение отдали, на их взгляд, опытному человеку. Поэтому со спокойным сердцем оставили ребенка с мужчиной на детском склоне. Что произошло дальше, они знают лишь со слов очевидцев. Несовершеннолетний сноубордист на высокой скорости сбил мальчика.



Он так долго мечтал встать на лыжи и однажды, вместе с родителями, спуститься со снежного склона. Еще немного, и детская мечта Андрея Григорьева из Москвы могла исполниться в горах Болгарии. Но теперь вместо того, чтобы радоваться успехам сына, его мать плачет и умоляет врачей спасти жизнь ее пятилетнего малыша. После столкновения со сноубордистом на горнолыжной трассе мальчик впал в кому.



Пока за жизнь Андрея борются болгарские медики, на территории горнолыжного комплекса работают сыщики. Они опросили свидетелей и родителей пострадавшего малыша. Мать рассказала, что инструктор, которого они наняли для сына, казался им человеком опытным. Он заверил, что выбрал проверенную трассу и нет повода для беспокойства. Но не прошло и часа, как на склоне появился сноубордист. 15-летний Кристиан мчался на огромной скорости со стороны соседнего трека. После столкновения Андрей упал и сильно ударился головой.



Оказалось, в тот самом месте, где инструкторы часто тренируют детей, по сути, пересекаются сразу две трассы: горнолыжная и трек для сноубордистов. Между ними всего несколько метров. Неудивительно, что подросток даже не успел увернуться. Сам он не пострадал и признался стражам порядка, что заметил малыша слишком поздно. Тем не менее у школьника взяли анализы на содержание в крови наркотиков и алкоголя. Тесты показали отрицательный результат.



Между тем в полиции города Смоляна возбудили уголовное дело по статье «Неумышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Правоохранителям еще предстоит выяснить, соблюдали ли сотрудники комплекса меры безопасности и почему на склоне не было установлено дополнительных ограждений. Получить ответы на эти вопросы рассчитывают и российские дипломаты.



Прогнозов по поводу состояния маленького Андрея врачи пока не дают. Известно только, что ребенок все еще в коме. Родители надеются, что смогут перевезти сына на родину, в московскую клинику. Правда, разрешения на транспортировку медики пока не дают.