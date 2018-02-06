СК опроверг данные СМИ об изнасиловании погибшей жительницы Красноармейска домкратом

Преступление произошло 31 января после поминок в Красноармейском районе области. 19-летний молодой человек, находясь в нетрезвом состоянии, вместе с женщиной 1976 года рождения вышли во двор и сели в автомобиль.: «Обвиняемый, намереваясь вступить с женщиной в интимные отношения, руками повредил ей половые органы, осознавая при этом возможность наступления тяжких последствий для ее здоровья».После этого молодой человек сбежал с места происшествия. Пострадавшую обнаружили жильцы дома и вызвали скорую. Женщину доставили в больницу в бессознательном состоянии. Полицейские тем временем задержали виновного. Он не стал отрицать содеянного.Несмотря на усилия медиков, 2 января пострадавшая скончалась от большой кровопотери, вызванной повреждением внутренних органов. В СМИ появилась информация, что молодой человек якобы изнасиловал женщину автомобильным домкратом. Однако следствие не подтверждает эту версию.: «Стоит отметить, что при совершении указанного преступления, по версии следствия, злоумышленник не использовал какие-либо орудия (предметы), однако в целях выявления возможных следов биологического происхождения из транспортного средства следователями действительно изъяты обнаруженные там предметы для направления на соответствующие экспертные исследования».Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», продолжается.