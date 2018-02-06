Сирию посетила религиозная делегация из России

Общины мусульман и христиан из России провели гуманитарную акцию в Сирии. Тем временем верховный муфтий Сирии принял делегацию из России. Встреча прошла в Дамаске. Ее участники обсудили религиозное взаимодействие двух стран.

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В состав российской группы вошли представители христианских и мусульманских общин. В столице Сирии они приняли участие в совместном богослужении, встретились с местными школьниками и доставили гуманитарную помощь малоимущим прихожанам сирийских церквей и мечетей.



Иеромонах Стефан, секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата: «Сформировано около 3000 коробок груза, каждая превышает 25 кг, с той целью, чтобы каждая из этих коробок была вручена отдельной семье. И в этой партии груза содержится все, чтобы семья могла какое-то время просуществовать и получать питание».



Альбир Крганов, председатель Духовного собрания мусульман России: «Здесь проживает и много мусульман, и христиан. И наша задача поддержать их. Наши конфессии делегировали нас именно такую межрелигиозную группу по оказании гуманитарной помощи сирийскому народу».



Рабочую группу создали в апреле прошлого года по инициативе Русской православной церкви. За это время она успешно провела в арабской республике несколько гуманитарных акций.