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    Спасатели вызволили съемочную группу НТВ из снежного плена на трассе в Поволжье. зима, погода, погодные аномалии, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпасатели вызволили съемочную группу НТВ из снежного плена на трассе в Поволжье

    Спасатели вызволили съемочную группу НТВ из снежного плена на трассе в Поволжье

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    Спасатели вызволили съемочную группу НТВ из снежного плена на трассе в Поволжье

    Спасатели вызволили съемочную группу НТВ из снежного плена на трассе в Поволжье

    Спасатели вызволили съемочную группу НТВ из снежного плена на трассе в Поволжье

      Из центральной России циклон отправился в Поволжье. В Казани за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. Под Саратовом из-за сильной метели закрыли движение по участку федеральный трассы, а в Ульяновской области серьезно ограничили движение общественного транспорта.

      Мощный снегопад накануне накрыл все Поволжье. Запорошило Татарстан, Ульяновскую, Самарскую, Пензенскую и Саратовскую области. На трассах образовались заторы. В одном из таких между Самарой и Саратовом пришлось постоять и съемочной группе НТВ.

      Дальнобойщики и водители легковых машин терпеливо ждали по несколько часов, пока техника убирала сугробы с трассы. Дорожные службы бросили на борьбу со стихией все резервы, но и техники все равно не хватало.

      Этот тот случай, когда дорогу журналисты видели только благодаря фарам впереди идущей машины. На обочинах сугробы выше человеческого роста, а сама трасса больше напоминала тоннель.

      Если съемочная группа корреспондента НТВ Михаила Чернова простояла в пробке около часа, то его коллеге Александре Тонких, застрявшей в Ульяновской области, «повезло» гораздо меньше.

      В службе 112 честно признались: трактор и мобильный пункт обогрева уже отправлены к журналистам из Ульяновска, но ситуация сложная по всей области. Снегопад и сильный ветер превратили некоторые участки дорог в большие сугробы. Междугородние автобусные перевозки приостановили, многие авиарейсы задержали, в школах отменили занятия.

      Герои сюжета в Казани в этот день съемочную группу так и не дождались. Самостоятельные попытки водителя откопать редакционную машину и вытащить другие авто привели только к тому, что журналисты остались с порванным тросом и сломанной лопатой. Спустя три часа к ним прорвалась техника. Уже после чудесного спасения они узнали, что трассу перекрыли сразу после того, как съемочная группа на нее въехала.

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