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    Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

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    • Фото: Салынская Анна / ТАСС
    Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

    Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

    Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
  • Фото: Салынская Анна / ТАСС

    • Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура в столице опустилась более чем до минус 16 градусов.

    Как сообщили РИА Новости в столичном метеобюро, «минувшая ночь стала самой холодной, температура в Москве опустилась до минус 16,3 градуса мороза, в центре было минус 14,2 градуса, на территории Новой Москвы, в Михайловском, и в столичном регионе температура составила от 21,1 до 23,3 градуса мороза».

    В метеобюро добавили, что на многих метеостанциях на востоке столичного региона температура опустилась ниже 20 градусов мороза.

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