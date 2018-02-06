Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура в столице опустилась более чем до минус 16 градусов.
Как сообщили РИА Новости в столичном метеобюро, «минувшая ночь стала самой холодной, температура в Москве опустилась до минус 16,3 градуса мороза, в центре было минус 14,2 градуса, на территории Новой Москвы, в Михайловском, и в столичном регионе температура составила от 21,1 до 23,3 градуса мороза».
В метеобюро добавили, что на многих метеостанциях на востоке столичного региона температура опустилась ниже 20 градусов мороза.
В метеобюро добавили, что на многих метеостанциях на востоке столичного региона температура опустилась ниже 20 градусов мороза.
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