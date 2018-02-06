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    Санатории Евпатории разработали новые лечебные программы для детей. дети и подростки, здоровье, Крым, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСанатории Евпатории разработали новые лечебные программы для детей

    Санатории Евпатории разработали новые лечебные программы для детей

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    Санатории Евпатории разработали новые лечебные программы для детей

    Санатории Евпатории разработали новые лечебные программы для детей

    Санатории Евпатории разработали новые лечебные программы для детей

      В Крыму подвели первые итоги зимнего туристического сезона. Владельцы гостиниц отметили повышенный спрос на термальные источники и сакские грязи, которыми славится полуостров.

      Никита Котельников приехал на реабилитацию и лечение в Евпаторию из Москвы. У подростка тяжелое заболевание, он был прикован к инвалидной коляске. Курс лечения сакскими грязями и две недели занятий по специальной методике в спортивных залах и бассейнах для людей с ограниченными возможностями помогли Никите встать на ноги.

      Таких историй на детском курорте сотни. Совокупность факторов. Сакские грязи, к примеру, в несколько раз эффективнее, чем грязи Мёртвого моря. Море, солнце и лечебная рапа лечат заболевания суставов, бесплодие, хронические бронхиты и воспаления. Каждый санаторий занимается своими, узкими, заболеваниями.

      Средства на строительство детских здравниц выделялись по специальным программам. Все методики лечения — разработки советских врачей-реабилитологов. Большинство санаториев в те годы работали как клиники, там делали сложные операции и проводили реабилитацию детей. Лучших врачей собирали со всей страны, выделяли им жилье. В каждой здравнице, а их больше 60, была своя школа с полным циклом обучения. На детях страна не экономила.

      Украина не могла и не хотела содержать советскую инфраструктуру. Здания ветшали, большинство здравниц перешли с круглогодичного на летний режим работы. Все изменилось после поручения президента правительству разработать комплекс мер и возродить детский курорт Евпатория.

      В этом году в Евпатории прошли лечение и реабилитацию 150 тысяч российских детей, и это только начало. Выйти на миллион — задача ближайшего десятилетия.

      Подробности — в видеоматериале.

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