Санатории Евпатории разработали новые лечебные программы для детей

В Крыму подвели первые итоги зимнего туристического сезона. Владельцы гостиниц отметили повышенный спрос на термальные источники и сакские грязи, которыми славится полуостров.

Никита Котельников приехал на реабилитацию и лечение в Евпаторию из Москвы. У подростка тяжелое заболевание, он был прикован к инвалидной коляске. Курс лечения сакскими грязями и две недели занятий по специальной методике в спортивных залах и бассейнах для людей с ограниченными возможностями помогли Никите встать на ноги.



Таких историй на детском курорте сотни. Совокупность факторов. Сакские грязи, к примеру, в несколько раз эффективнее, чем грязи Мёртвого моря. Море, солнце и лечебная рапа лечат заболевания суставов, бесплодие, хронические бронхиты и воспаления. Каждый санаторий занимается своими, узкими, заболеваниями.



Средства на строительство детских здравниц выделялись по специальным программам. Все методики лечения — разработки советских врачей-реабилитологов. Большинство санаториев в те годы работали как клиники, там делали сложные операции и проводили реабилитацию детей. Лучших врачей собирали со всей страны, выделяли им жилье. В каждой здравнице, а их больше 60, была своя школа с полным циклом обучения. На детях страна не экономила.



Украина не могла и не хотела содержать советскую инфраструктуру. Здания ветшали, большинство здравниц перешли с круглогодичного на летний режим работы. Все изменилось после поручения президента правительству разработать комплекс мер и возродить детский курорт Евпатория.



В этом году в Евпатории прошли лечение и реабилитацию 150 тысяч российских детей, и это только начало. Выйти на миллион — задача ближайшего десятилетия.



Подробности — в видеоматериале.