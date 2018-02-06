Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  
    Врачи начали осматривать жителей Краснодарского края в передвижных медцентрах. врачи, Краснодарский край, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВрачи начали осматривать жителей Краснодарского края в передвижных медцентрах

    Врачи начали осматривать жителей Краснодарского края в передвижных медцентрах

    комментировать
    Врачи начали осматривать жителей Краснодарского края в передвижных медцентрах

    Врачи начали осматривать жителей Краснодарского края в передвижных медцентрах

    Врачи начали осматривать жителей Краснодарского края в передвижных медцентрах

      Краснодарские онкологи устроили настоящий марафон по деревням и селам региона. Туда, где нет поликлиник, приезжает мобильный медицинский центр. Его специалисты ежедневно принимают сотни посетителей и проводят обследования, которые позволяют выявить опасные заболевания еще на ранних стадиях.

      В поселке Кучугуры на побережье Азовского моря живут всего 2500 человек. Там нет своей поликлиники, только кабинет фельдшера. Полноценный стационар находится в городе в 40 километров от поселка.

      Это не единичная акция, каждую неделю врачи краевого онкологического центра выезжают в небольшие населенные пункты. Прием ведут онкологи, урологи, гинекологи и специалисты ультразвукового исследования. Такие визиты всегда вызывают огромный интерес. С собой медики привозят новейшее оборудование. Это настоящая лаборатория на колесах.

      Мобильный медицинский центр с автономным питанием оборудован новейшим маммографом. С собой аппараты УЗИ, ЭКГ. Чтобы развернуть эту лабораторию, специалистам нужно всего 15 минут. Этот прибор позволяет выявить заболевание на ранних стадиях.

      Все данные, полученные в мобильном медицинском центре, обрабатываются и направляются в единую электронную базу. По словам врачей, в этом году они планируют с подобными визитами побывать во всех районах Краснодарского края.

      По словам врачей, такие акции приносят ощутимые результаты. Только в прошлом году выездные приемы позволили выявить более 70 тысяч случаев онкозаболеваний, 90% именно на ранней стадии. А это в разы увеличивает шансы на полное выздоровление.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru