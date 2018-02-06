Врачи начали осматривать жителей Краснодарского края в передвижных медцентрах

Краснодарские онкологи устроили настоящий марафон по деревням и селам региона. Туда, где нет поликлиник, приезжает мобильный медицинский центр. Его специалисты ежедневно принимают сотни посетителей и проводят обследования, которые позволяют выявить опасные заболевания еще на ранних стадиях.

В поселке Кучугуры на побережье Азовского моря живут всего 2500 человек. Там нет своей поликлиники, только кабинет фельдшера. Полноценный стационар находится в городе в 40 километров от поселка.



Это не единичная акция, каждую неделю врачи краевого онкологического центра выезжают в небольшие населенные пункты. Прием ведут онкологи, урологи, гинекологи и специалисты ультразвукового исследования. Такие визиты всегда вызывают огромный интерес. С собой медики привозят новейшее оборудование. Это настоящая лаборатория на колесах.



Мобильный медицинский центр с автономным питанием оборудован новейшим маммографом. С собой аппараты УЗИ, ЭКГ. Чтобы развернуть эту лабораторию, специалистам нужно всего 15 минут. Этот прибор позволяет выявить заболевание на ранних стадиях.



Все данные, полученные в мобильном медицинском центре, обрабатываются и направляются в единую электронную базу. По словам врачей, в этом году они планируют с подобными визитами побывать во всех районах Краснодарского края.



По словам врачей, такие акции приносят ощутимые результаты. Только в прошлом году выездные приемы позволили выявить более 70 тысяч случаев онкозаболеваний, 90% именно на ранней стадии. А это в разы увеличивает шансы на полное выздоровление.