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    Подростка в Венесуэле убили и съели из-за двух долларов

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    Подростка в Венесуэле убили и съели из-за двух долларов

    Подростка в Венесуэле убили и съели <nobr>из-за</nobr> двух долларов

    Ссора между соседями закончилась трагически в венесуэльском штате Карабобо, где отец и сын после ссоры убили 17-летнего соседа из-за долга в 500 тысяч боливаров (чуть более двух долларов по курсу «черного рынка»), а потом частично съели его тело.

    Как сообщает портал Excelsior, трагедия произошла в городе Валенсия. После ссоры из-за денег мужчины ударили соседа по голове трубой. Костные останки они закопали в яме.

    Родственники погибшего: «Мы знаем, что они спорили из-за 500 тысяч боливаров, но не знаем, кто кому был должен».

    Сейчас виновные в убийстве и каннибализме задержаны, они уже показали полиции место захоронения останков.

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