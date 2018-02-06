Подростка в Венесуэле убили и съели из-за двух долларов

Ссора между соседями закончилась трагически в венесуэльском штате Карабобо, где отец и сын после ссоры убили 17-летнего соседа из-за долга в 500 тысяч боливаров (чуть более двух долларов по курсу «черного рынка»), а потом частично съели его тело.

Как сообщает портал Excelsior, трагедия произошла в городе Валенсия. После ссоры из-за денег мужчины ударили соседа по голове трубой. Костные останки они закопали в яме.



Родственники погибшего: «Мы знаем, что они спорили из-за 500 тысяч боливаров, но не знаем, кто кому был должен».



Сейчас виновные в убийстве и каннибализме задержаны, они уже показали полиции место захоронения останков.