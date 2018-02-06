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    Путин подписал закон об обязательной «звездности» российских гостиниц

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Путин подписал закон об обязательной «звездности» российских гостиниц

    Путин подписал закон об обязательной «звездности» российских гостиниц

    Путин подписал закон об обязательной «звездности» российских гостиниц
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

    • Владимир Путин подписал федеральный закон о поэтапном введении обязательной классификации российских гостиниц по принципу присуждения им «звезд». Проект был подготовлен министерством культуры по поручению президента.

    Сейчас в России классификация объектов туриндустрии, в том числе отелей, проводится в добровольном порядке.

    С 1 июля 2019 года категория должна быть присвоена всем гостиницам, в которых 50 номеров и более. С 1 января 2020 года требование начнет действовать для гостиниц, где более 15 номеров, и с 1 января 2021 года — в отношении всех гостиниц и иных средств размещения.

    Также законом предусмотрен запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении «звезд» и на использование гостиницами категории, не соответствующей той, что указана в свидетельстве.

    Перечень аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, будет вести уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.

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