Путин подписал закон об обязательной «звездности» российских гостиниц

Владимир Путин подписал федеральный закон о поэтапном введении обязательной классификации российских гостиниц по принципу присуждения им «звезд». Проект был подготовлен министерством культуры по поручению президента.

Сейчас в России классификация объектов туриндустрии, в том числе отелей, проводится в добровольном порядке.



С 1 июля 2019 года категория должна быть присвоена всем гостиницам, в которых 50 номеров и более. С 1 января 2020 года требование начнет действовать для гостиниц, где более 15 номеров, и с 1 января 2021 года — в отношении всех гостиниц и иных средств размещения.



Также законом предусмотрен запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении «звезд» и на использование гостиницами категории, не соответствующей той, что указана в свидетельстве.



Перечень аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, будет вести уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.