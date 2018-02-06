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    Снегопад века подкинул работы спасателям в Москве и Подмосковье. Москва, Московская область, зима, погодные аномалии, снег. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСнегопад века подкинул работы спасателям в Москве и Подмосковье

    Снегопад века подкинул работы спасателям в Москве и Подмосковье

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    Снегопад века подкинул работы спасателям в Москве и Подмосковье

    Снегопад века подкинул работы спасателям в Москве и Подмосковье

      За минувшие сутки столичные спасатели помогли сотне водителей выбраться из снежных ловушек.

      Машины доставали из сугробов даже с помощью эвакуаторов, а самих автомобилистов отвозили в пункты обогрева и ближайшие пожарные части, где поили горячим чаем.

      В Подмосковье работы у спасателей было не меньше. Сильнее всего от непогоды пострадал Егорьевский городской округ. Там пришлось освобождать линии электропередачи от поваленных деревьев. Сотрудники МЧС добирались до аварийных участков буквально по пояс в снегу. Сейчас спасатели приводят в порядок подмосковные дороги вместе с коммунальными службами.

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