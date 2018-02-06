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    ЦБ лишил лицензии «Сибирский банк реконструкции и развития»

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    ЦБ лишил лицензии «Сибирский банк реконструкции и развития»

    ЦБ лишил лицензии «Сибирский банк реконструкции и развития»

    Банк России отозвал с 6 февраля лицензию на осуществление банковских операций у «Сибирского банка реконструкции и развития», зарегистрированного в Тюмени. По данным отчетности на 1 января, СБРР занимал 322-е место в банковской системе РФ.

    Объясняя решение об отзыве лицензии, в ЦБ обратили внимание на резкое ухудшение финансового положения СБРР в конце января. По данным регулятора, виной всему — крупные сделки с ценными бумагами, направленные на замену ликвидных активов заведомо безнадежными, а также пропажа из кассы банка значительной суммы.

    Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило полную утрату капитала банка. В настоящее время СБРР фактически прекратил работу.

    ЦБ РФ: «Таким образом, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении сделок, направленных на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков».

    СБРР — участник системы страхования вкладов. Его клиенты получат компенсации в установленном законом порядке.

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