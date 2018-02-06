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    В МИД РФ рассказали о прогрессе в переговорах с Японией по Курилам

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    В МИД РФ рассказали о прогрессе в переговорах с Японией по Курилам

    В МИД РФ рассказали о прогрессе в переговорах с Японией по Курилам

    В переговорах между Россией и Японией о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах налицо движение вперед. Об этом во вторник заявил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

    Игорь Моргулов, заместитель министра иностранных дел РФ: «Налицо осязаемое движение вперед, чему способствует активный позитивный настрой обеих сторон. У России и Японии есть понимание осуществления основных принципов совместной хозяйственной деятельности. На высшем уровне определены пять приоритетных направлений, а в рабочих группах начат предметный разговор о практическом осуществлении проектной деятельности».

    Моргулов также отметил, что цель обеих сторон — выйти на взаимовыгодные схемы коммерческой деятельности, которые будут отвечать их интересам, передает ТАСС.

    Японских коллега Такэо Мори в свою очередь выразил надежду, что в ходе предстоящих переговоров сторонам удастся провести откровенную дискуссию с целью заключения мирного договора продвижения договоренностей, которые были достигнуты лидерами стран.

    Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для
    этого является проблема принадлежности южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, но Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, оторую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявляли в МИД РФ, российский суверенитет над ними сомнению не подлежит

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