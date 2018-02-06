Посол РФ: гуманитарная ситуация в КНДР ухудшается из-за санкций ООН

Гуманитарная ситуация в Северной Корее ухудшается
из-за введенных ООН санкций. В частности, в страну почти невозможно доставиить гуманитарную помощь. Об этом заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегора по окончании заседания комитета ООН по санкциям в отношении КНДР.
Александр Мацегора, посол в КНДР: «Гуманитарная ситуация ухудшается по нескольким аспектам. Сегодня почти невозможно доставить гуманитарную помощь, в том числе продовольствие, страдающему северокорейскому населению. Это тоже одна из целей моего приезда сюда. Я попросил комитет по Северной Корее быть не только полицейским, который контролирует, проверяет, что нужно сделать, но также структурой, которая помогает гуманитарным агентствам доставлять продовольствие, лекарства, медицинское оборудование».
По словам российского дипломата, в ходе заседания он представил «конкретные предложения» относительно того, что нужно сделать для помощи КНДР, передает РИА Новости, а также рассказал некоторые подробности ситуации в стране.
В частности, среди медицинских проблем в стране Мацегора назвал лечение рака у женщин. Он отметил, что из-за санкций в специализированный медцентр в Пхеньяне невозможно доставить оборудование, что приводит к смерти пациенток.
В августе 2017 года, после ракетных испытаний КНДР, Совбез ООН принял резолюцию номер 2371, расширяющую ограничительные меры против КНДР. Она предусматривает, в том числе, запрет на импорт железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов, замораживание счетов Банка внешней торговли КНДР и ограничение поставок нефти.
По словам российского дипломата, в ходе заседания он представил «конкретные предложения» относительно того, что нужно сделать для помощи КНДР, передает РИА Новости, а также рассказал некоторые подробности ситуации в стране.
В частности, среди медицинских проблем в стране Мацегора назвал лечение рака у женщин. Он отметил, что из-за санкций в специализированный медцентр в Пхеньяне невозможно доставить оборудование, что приводит к смерти пациенток.
В августе 2017 года, после ракетных испытаний КНДР, Совбез ООН принял резолюцию номер 2371, расширяющую ограничительные меры против КНДР. Она предусматривает, в том числе, запрет на импорт железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов, замораживание счетов Банка внешней торговли КНДР и ограничение поставок нефти.
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