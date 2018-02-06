США подтвердили перевод войск из Ирака в Афганистан

В США подтвердили, что после победы над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ в Ираке американские войска будут переведены в Афганистан. Об этом заявил представитель Пентагона Эрик Пэхон.
При этом, как передает РИА Новости, он отказался сообщить подробности.
Эрик Пэхон, представитель Пентагона: «Я не могу говорить о численности и о конкретике изменений».
Возглавляемая США коалиция проводит операцию против террористов в Ираке с 2014 года. В декабре 2017 года власти Ирака заявили, что группировка ИГ на территории страны разгромлена. 5 февраля СМИ сообщили о начале вывода американских войск.
В то же время были опубликованы шокирующие кадры из иракского Мосула. Некогда второй по величине город Ирака, оставался под контролем исламистов на протяжении трех лет — до июля 2017-го. В результате штурма города иракскими войсками при поддержке западных союзников погибли порядка 40 тысяч человек.
Выжившие уже много месяцев вынуждены жить в руинах, заваленных трупами. Они рассказывают: в городе невозможно дышать. Большинство погибших — обычные люди, а не террористы. Это старики, женщины и дети.
Эрик Пэхон, представитель Пентагона: «Я не могу говорить о численности и о конкретике изменений».
Возглавляемая США коалиция проводит операцию против террористов в Ираке с 2014 года. В декабре 2017 года власти Ирака заявили, что группировка ИГ на территории страны разгромлена. 5 февраля СМИ сообщили о начале вывода американских войск.
В то же время были опубликованы шокирующие кадры из иракского Мосула. Некогда второй по величине город Ирака, оставался под контролем исламистов на протяжении трех лет — до июля 2017-го. В результате штурма города иракскими войсками при поддержке западных союзников погибли порядка 40 тысяч человек.
Выжившие уже много месяцев вынуждены жить в руинах, заваленных трупами. Они рассказывают: в городе невозможно дышать. Большинство погибших — обычные люди, а не террористы. Это старики, женщины и дети.
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