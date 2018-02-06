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    США подтвердили перевод войск из Ирака в Афганистан

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    • Фото: Reuters © 2018, Lucas Jackson
    США подтвердили перевод войск из Ирака в Афганистан

    США подтвердили перевод войск из Ирака в Афганистан

    США подтвердили перевод войск из Ирака в Афганистан
  • Фото: Reuters © 2018, Lucas Jackson

    • В США подтвердили, что после победы над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ в Ираке американские войска будут переведены в Афганистан. Об этом заявил представитель Пентагона Эрик Пэхон.

    При этом, как передает РИА Новости, он отказался сообщить подробности.

    Эрик Пэхон, представитель Пентагона: «Я не могу говорить о численности и о конкретике изменений».

    Возглавляемая США коалиция проводит операцию против террористов в Ираке с 2014 года. В декабре 2017 года власти Ирака заявили, что группировка ИГ на территории страны разгромлена. 5 февраля СМИ сообщили о начале вывода американских войск.

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    Город мертвых: что происходит в освобожденном коалицией Мосуле
    В то же время были опубликованы шокирующие кадры из иракского Мосула. Некогда второй по величине город Ирака, оставался под контролем исламистов на протяжении трех лет — до июля 2017-го. В результате штурма города иракскими войсками при поддержке западных союзников погибли порядка 40 тысяч человек.

    Выжившие уже много месяцев вынуждены жить в руинах, заваленных трупами. Они рассказывают: в городе невозможно дышать. Большинство погибших — обычные люди, а не террористы. Это старики, женщины и дети.

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