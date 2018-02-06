Кто гонит пургу: в Москве оценили последствия аномального снегопада

Легенды и мифы снегопада столетия — так, пожалуй, можно назвать значительную часть информационной картины дня в центральном регионе России. Какие только не ходили слухи. Вплоть до того, что в Москве якобы на расчистку улиц выводили военную технику. А правда вот в чем: подобного коллапса не было больше 100 лет, а невероятная красота занесенных снегом городов несет с собой массу проблем, вроде сотен задержанных рейсов в аэропортах. Чего нам ждать в ближайшие дни?
Утро понедельника выдалось тяжелым — последствие бурных (в климатическом смысле) выходных. Деревья под тяжестью налипшего снега ломались как спички. Повреждено более десятка машин. А тем, чьи машины избежали кары свыше, еще предстояло свои автомобили откопать.
С общественным транспортом тоже не все таки просто. Автобусы буксовали в рыхлом снегу, так что пассажирам приходилось спешиваться и вызволять их из ловушки. Такси в это самое время подняли расценки в три раза и больше. Таков рыночный механизм.
Засыпало Рязань, Московскую и Владимирскую области, Санкт-Петербург, Самару. Наконец, сугробы побили исторический максимум и в самой Москве. Такого снегопада не было по меньшей мере 140 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин даже объявил посещение школ свободным. Однако, вопреки ожиданиям, далеко не все ученики воспользовались внеочередным выходным: в школьных дворах строятся крепости и лепятся снеговики.
Хотя синоптики обещают, что снегопад на этой неделе еще вернется, это будет уже «довесок» к тому, что происходило последние три дня. А коммунальщики обещают, что с последствиями непогоды они справятся уже к выходным.
С общественным транспортом тоже не все таки просто. Автобусы буксовали в рыхлом снегу, так что пассажирам приходилось спешиваться и вызволять их из ловушки. Такси в это самое время подняли расценки в три раза и больше. Таков рыночный механизм.
Засыпало Рязань, Московскую и Владимирскую области, Санкт-Петербург, Самару. Наконец, сугробы побили исторический максимум и в самой Москве. Такого снегопада не было по меньшей мере 140 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин даже объявил посещение школ свободным. Однако, вопреки ожиданиям, далеко не все ученики воспользовались внеочередным выходным: в школьных дворах строятся крепости и лепятся снеговики.
Хотя синоптики обещают, что снегопад на этой неделе еще вернется, это будет уже «довесок» к тому, что происходило последние три дня. А коммунальщики обещают, что с последствиями непогоды они справятся уже к выходным.
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