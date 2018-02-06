МОК не допускает: почему чиновники игнорируют решение CAS по российским атлетам

В МОК приняли решение отказать в приглашении на Олимпиаду оправданным CAS российским атлетам. Об этом объявил глава комитета Томас Бах. А ведь когда начинались гонения перед Играми Рио, именно он встал на защиту российских олимпийцев. Тогда Бах заявлял, что в спорте не место политике, чистые спортсмены не должны отвечать за всех, а закон превыше всего. И вот теперь спортивные законы для Баха уже не указ.
Суд оправдал российских спортсменов, но заставить МОК пригласить их на Олимпиаду, увы, он не может. Хотя рассчитывать на участие в играх атлеты могли бы: с них сняты обвинения в употреблении допинга, отменены дисквалификации, им возвращены награды. Но Международный Олимпийский комитет все равно отказывается считать их «чистыми».
«Мы не понимаем, что происходит» — вот общий смысл комментариев вокруг «допинг-гейта». 28 «пожизненно отстраненных» в миг оказались полностью оправданными, но в Корею их все равно не зовут. А причин МОК уже привычно не называет.
Комиссии Макларена и Освальда уничтожали репутации российских спортсменов. Теперь Освальд сокрушается: у суда, мол, завышенные требования — сомнений им недостаточно. Но тогда получается, что атлетам ломали карьеру не имея реальных доказательств их вины?
Дайнис Дукурс, главный тренер сборной Латвии по скелетону: «В данный момент Ричард Макларен и Денис Освальд выглядят абсолютными идиотами. Макларен и Освальд должны или застрелиться, или повеситься. Они собирали на каждого спортсмена по 50 страниц доказательств, а сейчас в проигрыше. По ощущениям -продолжение будет».
Продолжение, действительно, следует. Хотя по олимпийской хартии вердикт Спортивного арбитражного суда — окончательный. Но МОК не согласен с решением суда, что само по себе беспрецедентно. Кстати, Бах теперь сам же и критикует спортивный арбитраж. И договорился до того, что суд этот нужно реформировать, чтобы сложные дела рассматривали лучше и качественнее.
Ранее комиссия МОК отказала 13 спортсменам и двум тренерам в выдаче приглашений для участия в Олимпиаде, несмотря на оправдательное решение Спортивного арбитражного суда (CAS).
Глава МОК Томас Бах в попытке оправдаться заявил, что одного только судебного снятия санкций со спортсменов недостаточно для приглашения их на Олимпиаду. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал решение МОК постыдным, несправедливым и неправовым. Цель этого решения, по его словам, — причинить политический ущерб России.
«Мы не понимаем, что происходит» — вот общий смысл комментариев вокруг «допинг-гейта». 28 «пожизненно отстраненных» в миг оказались полностью оправданными, но в Корею их все равно не зовут. А причин МОК уже привычно не называет.
Комиссии Макларена и Освальда уничтожали репутации российских спортсменов. Теперь Освальд сокрушается: у суда, мол, завышенные требования — сомнений им недостаточно. Но тогда получается, что атлетам ломали карьеру не имея реальных доказательств их вины?
Дайнис Дукурс, главный тренер сборной Латвии по скелетону: «В данный момент Ричард Макларен и Денис Освальд выглядят абсолютными идиотами. Макларен и Освальд должны или застрелиться, или повеситься. Они собирали на каждого спортсмена по 50 страниц доказательств, а сейчас в проигрыше. По ощущениям -продолжение будет».
Продолжение, действительно, следует. Хотя по олимпийской хартии вердикт Спортивного арбитражного суда — окончательный. Но МОК не согласен с решением суда, что само по себе беспрецедентно. Кстати, Бах теперь сам же и критикует спортивный арбитраж. И договорился до того, что суд этот нужно реформировать, чтобы сложные дела рассматривали лучше и качественнее.
Ранее комиссия МОК отказала 13 спортсменам и двум тренерам в выдаче приглашений для участия в Олимпиаде, несмотря на оправдательное решение Спортивного арбитражного суда (CAS).
Глава МОК Томас Бах в попытке оправдаться заявил, что одного только судебного снятия санкций со спортсменов недостаточно для приглашения их на Олимпиаду. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал решение МОК постыдным, несправедливым и неправовым. Цель этого решения, по его словам, — причинить политический ущерб России.
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