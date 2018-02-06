Город мертвых: что происходит в освобожденном коалицией Мосуле

Обнародованные кадры из освобожденного от террористов иракского Мосула заставили весь мир содрогнуться. Тела сотен погибших остаются под развалинами в полуразрушенном городе. Это даже гуманитарной катастрофой не назовешь: приходится согласиться с местными жителями, которые говорят, что живут в настоящем аду. Что же на самом деле творится в Мосуле?
Старый город — исторический центр Мосула. Еще несколько лет назад это было одно из красивейших мест в Ираке. Сейчас вокруг руины: разрушены целые улицы, дороги и мосты.
Омар Фурси, журналист: «Вокруг лежат тела погибших. Это не военные, не террористы, а простые мирные жители. Их просто некому вывозить: у нас нет соответствующих служб. Люди как-то пытаются хоронить убитых сами, но сил не хватает. Дети ходят в школу прямо по трупам. Смрад по всему городу стоит ужасный. Но самое страшное, что это причина многочисленных болезней. Город на грани эпидемии».
По словам журналиста, из больниц регулярно поступают сообщения о случаях птичьего гриппа, дизентерии и других недугах. И лечить их нечем — не хватает воды и продуктов, что уж говорить про медикаменты. Власти обещали навести порядок после войны, но до сих пор чиновники палец о палец не ударили.
Омар Фурси: «Жители надеялись на помощь международных гуманитарных организаций, но ее нет. А ведь после того, как международная коалиция отрапортовала о триумфальном освобождении города, прошло семь месяцев. Теперь эти освободители боятся даже появиться здесь, чтобы увидеть результат своих действий».
По данным ООН, в Мосуле за время боев, погибли более двух с половиной тысяч человек. И немалая часть жертв на счету коалиции, которая бомбила город без разбора, не подумав о гуманитарных коридорах.
Омар Фурси, журналист: «Вокруг лежат тела погибших. Это не военные, не террористы, а простые мирные жители. Их просто некому вывозить: у нас нет соответствующих служб. Люди как-то пытаются хоронить убитых сами, но сил не хватает. Дети ходят в школу прямо по трупам. Смрад по всему городу стоит ужасный. Но самое страшное, что это причина многочисленных болезней. Город на грани эпидемии».
По словам журналиста, из больниц регулярно поступают сообщения о случаях птичьего гриппа, дизентерии и других недугах. И лечить их нечем — не хватает воды и продуктов, что уж говорить про медикаменты. Власти обещали навести порядок после войны, но до сих пор чиновники палец о палец не ударили.
Омар Фурси: «Жители надеялись на помощь международных гуманитарных организаций, но ее нет. А ведь после того, как международная коалиция отрапортовала о триумфальном освобождении города, прошло семь месяцев. Теперь эти освободители боятся даже появиться здесь, чтобы увидеть результат своих действий».
По данным ООН, в Мосуле за время боев, погибли более двух с половиной тысяч человек. И немалая часть жертв на счету коалиции, которая бомбила город без разбора, не подумав о гуманитарных коридорах.
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