Прокол медицины: почему светила науки называют травлей дело врача Мисюриной

Мосгорсуд отменил арест и выпустил
из-под стражи врача Елену Мисюрину, которую осудили на два года за смерть пациента. На защиту коллеги встали сотни докторов. В зале заседаний присутствовал известный детский врач Леонид Рошаль. Именно под его поручительство Елену выпустили под подписку о невыезде. В суде Рошаль был крайне эмоционален, предложил посадить его вместо Мисюриной и заявил, что идет «необъяснимая и необоснованная волна травли врачей». Почему пересмотра меры пресечения требовали обе тсороны? И что об этом думают родственники погибшего пациента?
За две недели заключения в СИЗО Елена Мисюрина из врача-гематолога одной из московских клиник превратилась в главного ньюсмейкера от всего медицинского сообщества. Сотни врачей которые запустили в Сети флешмоб «Я — Елена Мисюрина». И даже в самых больших кабинетах не боялись высказываться в ее поддержку.
Леонид Печатников, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития: «Произошла чудовищная судебная ошибка. Я, как врач, смотрел историю болезни. На мой взгляд, все обвинения абсурдны. Наиболее абсурдным мне кажется то, что она осуждена по статье, которая предусматривает умысел».
Пять лет назад Мисюрина сделала одному из своих пациентов трепанобиопсию — забор материала костного мозга для анализа. Через некоторое время пациент почувствовал себя плохо и обратился в другую клинику. Его госпитализировали и сделали операцию, а на следующий день он умер. Суд, руководствуясь данными вскрытия, которое почему-то производилось в той же клинике, постановил — к смерти привела процедура Мисюриной. И это — два года колонии.
Врачи восприняли это как укол адреналина в самое сердце системы здравоохранения. То есть, получается, за почти любую манипуляцию медика можно обвинить в смерти пациента? Как же тогда лечить? С другой стороны — а как объяснить родственникам, кто виноват в смерти папы? Может, не будь этой биопсии — был бы он жив?
Леонид Рошаль, президент национальной медицинской палаты: «Вообще, за неумышленные нанесения каких-то повреждений нигде в мире в тюрьму не сажают. В отделении, где она работает, 80 больных сейчас лежат. А вместо того, чтобы быть на работе и лечить больных, проводить сложную диагностику, — она сидит в клетке. Ну как это можно?»
Решение суда не означает отмену приговора. Это просто изменение меры пресечения. Ведь дальше на своей правоте будут настаивать и следователи, и врачи.
Напомним, по данным следствия, в результате ошибки Мисюриной во время трепанобиопсии скончался пациент, у которого был целый букет тяжелых заболеваний. Однако за врача-гематолога вступилось все медицинское сообщество. Коллеги сомневаются, что такой опытный врач, как Мисюрина, могла допустить смертельную ошибку во время простой процедуры.
Леонид Печатников, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития: «Произошла чудовищная судебная ошибка. Я, как врач, смотрел историю болезни. На мой взгляд, все обвинения абсурдны. Наиболее абсурдным мне кажется то, что она осуждена по статье, которая предусматривает умысел».
Пять лет назад Мисюрина сделала одному из своих пациентов трепанобиопсию — забор материала костного мозга для анализа. Через некоторое время пациент почувствовал себя плохо и обратился в другую клинику. Его госпитализировали и сделали операцию, а на следующий день он умер. Суд, руководствуясь данными вскрытия, которое почему-то производилось в той же клинике, постановил — к смерти привела процедура Мисюриной. И это — два года колонии.
Врачи восприняли это как укол адреналина в самое сердце системы здравоохранения. То есть, получается, за почти любую манипуляцию медика можно обвинить в смерти пациента? Как же тогда лечить? С другой стороны — а как объяснить родственникам, кто виноват в смерти папы? Может, не будь этой биопсии — был бы он жив?
Леонид Рошаль, президент национальной медицинской палаты: «Вообще, за неумышленные нанесения каких-то повреждений нигде в мире в тюрьму не сажают. В отделении, где она работает, 80 больных сейчас лежат. А вместо того, чтобы быть на работе и лечить больных, проводить сложную диагностику, — она сидит в клетке. Ну как это можно?»
Решение суда не означает отмену приговора. Это просто изменение меры пресечения. Ведь дальше на своей правоте будут настаивать и следователи, и врачи.
Напомним, по данным следствия, в результате ошибки Мисюриной во время трепанобиопсии скончался пациент, у которого был целый букет тяжелых заболеваний. Однако за врача-гематолога вступилось все медицинское сообщество. Коллеги сомневаются, что такой опытный врач, как Мисюрина, могла допустить смертельную ошибку во время простой процедуры.
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