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    Дочь экс-президента Мальдив сообщила об аресте отца

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    Дочь экс-президента Мальдив сообщила об аресте отца

    Дочь <nobr>экс-президента</nobr> Мальдив сообщила об аресте отца

    Полиция Мальдив задержала бывшего главу государства Момуна Абдула Гаюма. Об этом сообщила дочь политика в Twitter.

    Йомна Момун, дочь экс-президента Мальдив: «Только что полиция сломала нашу дверь и сейчас арестовывает моего отца президента Момуна Гаюма и моего мужа Мохамеда Надима».

    Ранее президент Мальдив Абдулла Ямин объявил в республике режим чрезвычайного положения на 15 дней после решения Верховного суда освободить нескольких политических лидеров, а также распространения информации о возможном импичменте.

    1 февраля Верховный суд Мальдив отменил вынесенные ранее приговоры оппозиционным политикам и бывшему президенту страны Мохамеду Нашиду. Освобожденные депутаты вернулись в парламент, где теперь перевес оказался на стороне оппозиции, уточняет Газета.ру.

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