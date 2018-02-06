Дочь экс-президента Мальдив сообщила об аресте отца

Полиция Мальдив задержала бывшего главу государства Момуна Абдула Гаюма. Об этом сообщила дочь политика в Twitter.
Йомна Момун, дочь экс-президента Мальдив: «Только что полиция сломала нашу дверь и сейчас арестовывает моего отца президента Момуна Гаюма и моего мужа Мохамеда Надима».
Ранее президент Мальдив Абдулла Ямин объявил в республике режим чрезвычайного положения на 15 дней после решения Верховного суда освободить нескольких политических лидеров, а также распространения информации о возможном импичменте.
1 февраля Верховный суд Мальдив отменил вынесенные ранее приговоры оппозиционным политикам и бывшему президенту страны Мохамеду Нашиду. Освобожденные депутаты вернулись в парламент, где теперь перевес оказался на стороне оппозиции, уточняет Газета.ру.
Ранее президент Мальдив Абдулла Ямин объявил в республике режим чрезвычайного положения на 15 дней после решения Верховного суда освободить нескольких политических лидеров, а также распространения информации о возможном импичменте.
1 февраля Верховный суд Мальдив отменил вынесенные ранее приговоры оппозиционным политикам и бывшему президенту страны Мохамеду Нашиду. Освобожденные депутаты вернулись в парламент, где теперь перевес оказался на стороне оппозиции, уточняет Газета.ру.
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