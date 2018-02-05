Курс биткоина опустился ниже 7 тысяч долларов

Курс самой популярной в мире криптовалюты продолжает снижаться. 5 февраля средний курс биткоина опустился ниже отметки в 7 тысяч доларов. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.
По состоянию на 22:40 мск, курс биткоина составил 6,9 тыс. долларов. Это на 16,7% ниже цены в аналогичный момент времени 4 февраля. А с начала года стоимость криптовалюты рухнула почти на 50%. Относительно декабрьских максимумов биткоин подешевел почти в 3 раза.
Напомним, в конце прошлого года курс биткоина взлетел до 20 тыс. долларов, однако вскоре стал снижаться. Следом вниз покатились и все остальные криптовалюты. В конце минувшей недели за биткоин давали 9 тыс. долларов.
Одной из причин резкого падения стал запрет рекламы криптовалют на Facebook. Соцсеть объяснила это новой политикой против рекламы, «вводящей в заблуждение». Сыграло роль и заявление правительства Индии о возможном запрете использования криптовалют. Индийские власти считают их незаконными платежными средствами.
Напомним, в конце прошлого года курс биткоина взлетел до 20 тыс. долларов, однако вскоре стал снижаться. Следом вниз покатились и все остальные криптовалюты. В конце минувшей недели за биткоин давали 9 тыс. долларов.
Одной из причин резкого падения стал запрет рекламы криптовалют на Facebook. Соцсеть объяснила это новой политикой против рекламы, «вводящей в заблуждение». Сыграло роль и заявление правительства Индии о возможном запрете использования криптовалют. Индийские власти считают их незаконными платежными средствами.
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