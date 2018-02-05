Минобороны РФ: при обстреле пунктов раздачи помощи в Дамаске погибли несколько человек

Нескольких местных жителей погибли в результате обстрела боевиками пунктов раздачи помощи в Дамаске. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Из сообщения российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии: «Сегодня в центре Дамаска два пункта раздачи гуманитарной помощи, привезенной российским духовенством в Сирию, попали под минометный обстрел боевиков. В результате обстрела погибло несколько местных жителей. Есть раненые».
Ранее руководитель секретариата по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан Игумнов сообщил, что члены российской гуманитарной миссии при обстреле не пострадали.
Ранее руководитель секретариата по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан Игумнов сообщил, что члены российской гуманитарной миссии при обстреле не пострадали.
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