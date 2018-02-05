Автор досье на Трампа получал информацию от Госдепа и штаба Клинтон

Бывший британский разведчик Кристофер Стил, подготовивший скандальное досье на президента США Дональда Трампа, получал информацию от представителей Госдепа и предвыборного штаба Хиллари Клинтон. Об этом говорится в частично рассекреченной служебной записке председателя юридического комитета Сената Конгресса США Чака Грассли.
Из текста записки: «Вызывает достаточную обеспокоенность не только тот факт, что штаб Клинтон финансировал Стила, но и то, что это окружение Клинтон одновременно снабжало Стила утверждениями (о Трампе) — все это ставит под сомнение его объективность».
Уточняется также, что существует еще одно неопубликованное досье, составленное Стилом. Документы по нему экс-агент разведки также получил от Госдепа США. Во внешнеполитическое ведомство их передали представители команды Клинтон, в свою очередь получившие их из некого иностранного источника. Что стало с документами впоследствии, как передает ТАСС, в записке не сказано.
По мнению издания Washington Examiner, записка Грассли «подтверждает координацию действий на некотором уровне между окружением Клинтон и администрацией Обамы в попытке найти компрометирующую информацию на тогдашнего кандидата на пост президента Трампа».
Напомним, на минувшей неделе Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал составленный республиканцами доклад с обвинениями в адрес сотрудников высокого ранга ФБР и Министерства юстиции в неправомерных действиях в ходе расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в предвыборную кампанию в Соединенных Штатах.
В опубликованной записке отмечается, что сотрудники ФБР «проявляли очевидную предвзятость» по отношению к Дональду Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.Также сообщается о нарушениях, связанных с электронной прослушкой экс-советника Трампа Картера Пейджа.
Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.
Уточняется также, что существует еще одно неопубликованное досье, составленное Стилом. Документы по нему экс-агент разведки также получил от Госдепа США. Во внешнеполитическое ведомство их передали представители команды Клинтон, в свою очередь получившие их из некого иностранного источника. Что стало с документами впоследствии, как передает ТАСС, в записке не сказано.
По мнению издания Washington Examiner, записка Грассли «подтверждает координацию действий на некотором уровне между окружением Клинтон и администрацией Обамы в попытке найти компрометирующую информацию на тогдашнего кандидата на пост президента Трампа».
Напомним, на минувшей неделе Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США опубликовал составленный республиканцами доклад с обвинениями в адрес сотрудников высокого ранга ФБР и Министерства юстиции в неправомерных действиях в ходе расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в предвыборную кампанию в Соединенных Штатах.
В опубликованной записке отмечается, что сотрудники ФБР «проявляли очевидную предвзятость» по отношению к Дональду Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.Также сообщается о нарушениях, связанных с электронной прослушкой экс-советника Трампа Картера Пейджа.
Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.
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