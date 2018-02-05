В Белоруссии разрешили показ фильма «Смерть Сталина»

Экспертная комиссия Минкультуры Белоруссии изучила фильм «Смерть Сталина» и не нашла причин для его запрета.
Начальник управления по кинематографии белорусского Минкультуры Алексендр Рыдвин заявил, что в ведомстве не нашли причин для запрета фильма «Смерть Сталина». По его словам, ленту посмотрели специалисты, но они не выявили никаких фактов нарушения законодательства страны. Его слова приводит TUT.BY.
Александр Рыдван: «В ходе просмотра специалисты внутренней экспертной комиссии министерства культуры не выявили в фильме „Смерть Сталина“ фактов нарушения белорусского законодательства».
В ведомстве заключили, что направлять фильм на дополнительную проверку в республиканскую экспертную комиссию по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости нецелесообразно. Таким образом, фильм будет возвращен в прокат.
Александр Рыдван: «Замечаний по дальнейшему прокату фильма на территории Республики Беларусь у министерства не имеется».
Кинолента «Смерть Сталина» уже вышла на экраны в Белоруссии, но ее прокат был приостановлен в конце января в связи с проверкой Минкультуры. В России у фильма было отозвано прокатное удостоверение.
«Смерть Сталина» — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ивваннуччи. В ней снялись знаменитые актеры Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко, Стив Бушеми, Руперт Френд.
По мнению министра культуры России Владимира Мединского, люди старшего поколения могли воспринять эту картину как «оскорбительную насмешку над всем советским прошлым». Между тем у «Смерти Сталина» нашлись и защитники.
Александр Рыдван: «В ходе просмотра специалисты внутренней экспертной комиссии министерства культуры не выявили в фильме „Смерть Сталина“ фактов нарушения белорусского законодательства».
В ведомстве заключили, что направлять фильм на дополнительную проверку в республиканскую экспертную комиссию по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости нецелесообразно. Таким образом, фильм будет возвращен в прокат.
Александр Рыдван: «Замечаний по дальнейшему прокату фильма на территории Республики Беларусь у министерства не имеется».
Кинолента «Смерть Сталина» уже вышла на экраны в Белоруссии, но ее прокат был приостановлен в конце января в связи с проверкой Минкультуры. В России у фильма было отозвано прокатное удостоверение.
«Смерть Сталина» — сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ивваннуччи. В ней снялись знаменитые актеры Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко, Стив Бушеми, Руперт Френд.
По мнению министра культуры России Владимира Мединского, люди старшего поколения могли воспринять эту картину как «оскорбительную насмешку над всем советским прошлым». Между тем у «Смерти Сталина» нашлись и защитники.
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