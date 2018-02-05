В Петербурге придумали красочный мюзикл в помощь онкобольным малышам

На сцене театра ЛДМ зрителям показали детский высокотехнологичный мюзикл в стиле стимпанк «Улетная елка в стране Оз».

Детский мюзикл по-новому рассказывает историю о приключениях героев книги «Удивительный волшебник из страны Оз» — Элли, Тотошки, Страшилы, Льва, Дровосека и Волшебника. Они повстречаются с жестокой Червонной королевой, попавшей в страну Оз из книги «Алиса в стране чудес». Герои смогут разрушить коварные планы королевы, а неожиданная развязка докажет, что любовь всегда побеждает.



На сцене будут гигантские световые экраны, полупрозрачный занавес, много музыки и света. И все это не только ради увеселения. Прибыль от продажи билетов поступит в благотворительный фонд AdVita и пойдет на лечение детей с онкологическими заболеваниями.



Как отмечает корреспондент НТВ Антон Зыков, елка в стиле стимпанк стала единственным реквизитом, который вообще не покидает сцену на протяжении всего спектакля. В силу своего минимализма она выполняет множество функций. Это и убежище для героев, и одновременно темница в замке злой Червонной королевы, и даже ее трон.



Кстати, в спектакле достаточно и всяческих фокусов. Современные технологии не только на сцене, но и в самом сюжете. Та же Элли побеждает Червонную королеву с помощью телепорта. Кажется, в этой сказке возможно всё. Стоит только очень хорошо захотеть и подмигнуть волшебнику.