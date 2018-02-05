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    В Госдуме подтвердили размещение «Искандеров» под Калининградом

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    • Фото: Смитюк Юрий / ТАСС
    В Госдуме подтвердили размещение «Искандеров» под Калининградом

    В Госдуме подтвердили размещение «Искандеров» под Калининградом

    В Госдуме подтвердили размещение «Искандеров» под Калининградом
  • Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

    • Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил информацию о размещении в Калининградской области ракетных комплексов «Искандер».

    Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что российские вооруженные силы разместили на постоянной основе в Калининградской области ракетные комплексы «Искандер». В Госдуме подтвердили эту информацию.

    О размещении «Искандеров» под Калининградом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, передает «Интерфакс».

    Владимир Шаманов: «Разместили мы, и что теперь?»

    Он подчеркнул, что это является ответом на развертывание иностранных военных объектов на сопредельных территориях. На вопрос о том, стоит ли другим странам опасаться размещения «Искандеров» под Калининградом, Шаманов ответил утвердительно.

    Владимир Шаманов: «Им нужно всего бояться, потому что размещение иностранной инфраструктуры (на сопредельных территориях — ред.) автоматически попадает в перечень ударов, подлежащих первоочередному уничтожению».

    Как он напомнил, Россия неоднократно заявляла, что будет адекватно реагировать на исходящие от других государств угрозы.

    Ранее в регионе развернули передовые российские системы ПВО — С-400 и береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

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