В Госдуме подтвердили размещение «Искандеров» под Калининградом

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил информацию о размещении в Калининградской области ракетных комплексов «Искандер».
Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что российские вооруженные силы разместили на постоянной основе в Калининградской области ракетные комплексы «Искандер». В Госдуме подтвердили эту информацию.
О размещении «Искандеров» под Калининградом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, передает «Интерфакс».
Владимир Шаманов: «Разместили мы, и что теперь?»
Он подчеркнул, что это является ответом на развертывание иностранных военных объектов на сопредельных территориях. На вопрос о том, стоит ли другим странам опасаться размещения «Искандеров» под Калининградом, Шаманов ответил утвердительно.
Владимир Шаманов: «Им нужно всего бояться, потому что размещение иностранной инфраструктуры (на сопредельных территориях — ред.) автоматически попадает в перечень ударов, подлежащих первоочередному уничтожению».
Как он напомнил, Россия неоднократно заявляла, что будет адекватно реагировать на исходящие от других государств угрозы.
Ранее в регионе развернули передовые российские системы ПВО — С-400 и береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».
О размещении «Искандеров» под Калининградом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, передает «Интерфакс».
Владимир Шаманов: «Разместили мы, и что теперь?»
Он подчеркнул, что это является ответом на развертывание иностранных военных объектов на сопредельных территориях. На вопрос о том, стоит ли другим странам опасаться размещения «Искандеров» под Калининградом, Шаманов ответил утвердительно.
Владимир Шаманов: «Им нужно всего бояться, потому что размещение иностранной инфраструктуры (на сопредельных территориях — ред.) автоматически попадает в перечень ударов, подлежащих первоочередному уничтожению».
Как он напомнил, Россия неоднократно заявляла, что будет адекватно реагировать на исходящие от других государств угрозы.
Ранее в регионе развернули передовые российские системы ПВО — С-400 и береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».
Комментарии