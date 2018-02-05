«Стенка на стенку»: Жириновский вместе с детьми двинулся на журналистов

Сегодня в России начала работать миссия наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Ее представители будут наблюдать за подготовкой и ходом президентских выборов. Между тем кандидаты на главный государственный пост продолжают привлекать к себе внимание в рамках избирательных кампаний.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова встретилась с руководителем миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Яном Петерсеном. Она заверила его, что ЦИК сделает все возможное для комфортной работы наблюдателей в России.
Сегодня же сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина Елена Шмелёва сообщила, что в региональный штаб в Петербурге поступило больше 130 обращений жителей города и других регионов северо-запада.
Во время рабочей поездки в Петербург Шмелёва ознакомилась с работой регионального штаба. Она поблагодарила волонтеров за проделанную работу, в частности, по сбору подписей, провела собеседование с теми, кто только хочет стать волонтером, а также провела прием граждан. По словам Шмелёвой, ни одно из обращений не останется без внимания.
Владимир Жириновский в рамках предвыборной кампании, как и обещал совсем недавно, приехал в один из московских детских садов. Лидер ЛДПР появился там в разгар занятий физкультурой. Он пообщался с детьми и поиграл с ними. Сначала в мяч, а затем в шутку предложил пойти «стенка на стенку» на журналистов.
А кандидат от КПРФ, бизнесмен Павел Грудинин в рамках избирательной кампании приехал в Ростов-на-Дону, где побывал на одном из крупнейших предприятий региона — «Ростсельмаше». Грудинин пообщался с работниками завода и осмотрел его продукцию.
Сегодня же сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина Елена Шмелёва сообщила, что в региональный штаб в Петербурге поступило больше 130 обращений жителей города и других регионов северо-запада.
Во время рабочей поездки в Петербург Шмелёва ознакомилась с работой регионального штаба. Она поблагодарила волонтеров за проделанную работу, в частности, по сбору подписей, провела собеседование с теми, кто только хочет стать волонтером, а также провела прием граждан. По словам Шмелёвой, ни одно из обращений не останется без внимания.
Владимир Жириновский в рамках предвыборной кампании, как и обещал совсем недавно, приехал в один из московских детских садов. Лидер ЛДПР появился там в разгар занятий физкультурой. Он пообщался с детьми и поиграл с ними. Сначала в мяч, а затем в шутку предложил пойти «стенка на стенку» на журналистов.
А кандидат от КПРФ, бизнесмен Павел Грудинин в рамках избирательной кампании приехал в Ростов-на-Дону, где побывал на одном из крупнейших предприятий региона — «Ростсельмаше». Грудинин пообщался с работниками завода и осмотрел его продукцию.
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