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    Юбилей прибытия первого поезда в блокадный Ленинград отпразднуют 10 февраля. РЖД, Санкт-Петербург, блокада Ленинграда, вокзалы, история, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЮбилей прибытия первого поезда в блокадный Ленинград отпразднуют 10 февраля

    Юбилей прибытия первого поезда в блокадный Ленинград отпразднуют 10 февраля

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    Юбилей прибытия первого поезда в блокадный Ленинград отпразднуют 10 февраля

    Юбилей прибытия первого поезда в блокадный Ленинград отпразднуют 10 февраля

    Юбилей прибытия первого поезда в блокадный Ленинград отпразднуют 10 февраля

      Важную историческую дату на Финляндском вокзале отметят на три дня позже. Вход на платформу с ретросоставом в этот день будет беспоатным.

      Реконструкцию прибытия первого поезда в блокадный Ленинград решили провести 10 февраля, а не 7-го. Об этом сегодня председатель совета ветеранов Октябрьской железной дороги рассказал на пресс-конференции.

      В этом году в Петербурге отмечают 75-летие с того дня, когда в осажденный город на 5-ю платформу Финляндского вокзала пришли вагоны с продовольствием. В архивах сохранились фотографии, сделанные лучшими корреспондентами того времени.

      В тот день поезд встречали на перроне тысячи людей. 33 километра железнодорожного пути на освобожденной территории чудом построили всего за 17 дней.

      10 февраля 2018 года на Финляндский вокзал прибудет тот самый поезд — ретросостав во главе с паровозом серии «Эр». Все желающие принять участие в памятном мероприятии смогут пройти на платформу бесплатно.

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