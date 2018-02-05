Общественная палата начинает готовить наблюдателей для президентских выборов

Общественная палата
Санкт-Петербурга подготовит четыре тысячи наблюдателей для предстоящих президентских выборов. Сегодня в БКЗ «Октябрьский» прошел первый обучающий тренинг.
За полтора месяца будущим наблюдателям предстоит пройти теоретический и практический курсы. Чтобы следить за прозрачностью голосования, им необходимо изучить все нововведения. В том числе — работу комплексов обработки бюллетеней и составление протоколов с использованием QR-кодов.
Планируется, что наблюдатели от Общественной палаты будут дежурить на всех избирательных участках города. Отметим, наблюдатели от Общественной палаты появятся на президентских выборах впервые. Их присутствие на избирательных участках в день голосования стало возможным благодаря изменениям в закон «О выборах».
Планируется, что наблюдатели от Общественной палаты будут дежурить на всех избирательных участках города. Отметим, наблюдатели от Общественной палаты появятся на президентских выборах впервые. Их присутствие на избирательных участках в день голосования стало возможным благодаря изменениям в закон «О выборах».
Комментарии