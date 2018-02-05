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    Общественная палата начинает готовить наблюдателей для президентских выборов. Санкт-Петербург, выборы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОбщественная палата начинает готовить наблюдателей для президентских выборов

    Общественная палата начинает готовить наблюдателей для президентских выборов

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    Общественная палата начинает готовить наблюдателей для президентских выборов

    Общественная палата начинает готовить наблюдателей для президентских выборов

      Общественная палата Санкт-Петербурга подготовит четыре тысячи наблюдателей для предстоящих президентских выборов. Сегодня в БКЗ «Октябрьский» прошел первый обучающий тренинг.

      За полтора месяца будущим наблюдателям предстоит пройти теоретический и практический курсы. Чтобы следить за прозрачностью голосования, им необходимо изучить все нововведения. В том числе — работу комплексов обработки бюллетеней и составление протоколов с использованием QR-кодов.

      Планируется, что наблюдатели от Общественной палаты будут дежурить на всех избирательных участках города. Отметим, наблюдатели от Общественной палаты появятся на президентских выборах впервые. Их присутствие на избирательных участках в день голосования стало возможным благодаря изменениям в закон «О выборах».

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