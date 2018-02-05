В «Новой Охте» на северо-востоке Петербурга жильцам случайно перепутали квартиры

Счастливые обладатели социального жилья в «Новой Охте» спустя четыре месяца после заселения неожиданно выяснили, что живут не в своих квартирах.

Встречаясь на детской площадке, многодетные родители и рады бы поговорить о проказах своих чад, но все беседы сегодня всё равно сводятся к неразберихе с их квартирами в доме на улице Корнея Чуковского. Его стихотворение «Путаница» будто иллюстрирует происходящее здесь.



Первой почувствовала неладное Анна Коршунова, получившая жилье в доме 3, корпус 1 по договору мены и сразу в собственность.



Уже при первом осмотре квартирный план отличался от реального расположения квартиры. О чем Анна сразу сообщила властям. Но те заверили, что это единичная техническая ошибка.



Анна Коршунова, собственник квартиры д. 3, к. 1 по ул. Корнея Чуковского: «Картина не совпадала с действительностью. За стеной нашей комнаты должна быть КАД. По факту находится 2-й подъезд и такая же трешка».



То, что квартиры перепутаны во всем доме, стало понятно, когда начался массовый процесс приватизации. Многие узнали о том, что занимают чужие площади, когда уже документы были оформлены. К этому моменту кто-то успел сделать ремонт, вложив немало средств. И началась паника.



В этой запутанной истории жители выдвигают свои версии произошедшего. Дом в документах просто оказался перевернут на 180 градусов. На месте остался только центральный подъезд. И если следовать логике хаоса, здесь претендовать на квартиры друг друга могут соседи по площадке.



Власти и застройщик, оценившие масштаб бедствия, путаницу признали. Пообещали устранить. Но квартиранты опасаются, что им придется снова тратиться на обязательные платежи. Кроме того, по факту они уже использовали свое право на бесплатную приватизацию.



Но чиновники обещали справиться с этой напастью, если не как у Чуковского крыльями бабочки, то точно без привлечения дополнительных средств, передает корреспондент НТВ Катерина Правдина.