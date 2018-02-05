В церемонии открытия ОИ-2018 примут участие около 75 российских спортсменов

В Олимпийском комитете России (ОКР) сообщили, что в церемонии открытия Игр в южнокорейском Пхёнчхане примут участие
70–75 наших атлетов.
Среди спортсменов, которые будут присутствовать на открытии зимней Олимпиады, — российские хоккеистки, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны с трамплина, фристайлисты, бобслеисты, скелетонисты, конькобежцы, участники лыжных гонок. При этом мужская хоккейная сборная, кёрлингисты и шорт-трекисты церемонию пропустят, передает РИА Новости.
Пресс-служба ОКР: «С учетом того, что некоторые спортсмены начинают соревнования уже на следующий день после открытия, а многие еще не прибыли в Пхёнчхан, от нашей делегации в церемонии примут участие 70–75 человек».
Торжественная церемония открытия Игр-2018 состоится в пятницу, 9 февраля, в горном кластере Олимпиады на открытой арене. Олимпийский флаг, под которым предстоит выйти нашим спортсменам, понесет волонтер, назначенный оргкомитетом Игр. Напомним, всего в Играх примут участие 169 спортсменов из России.
Пресс-служба ОКР: «С учетом того, что некоторые спортсмены начинают соревнования уже на следующий день после открытия, а многие еще не прибыли в Пхёнчхан, от нашей делегации в церемонии примут участие 70–75 человек».
Торжественная церемония открытия Игр-2018 состоится в пятницу, 9 февраля, в горном кластере Олимпиады на открытой арене. Олимпийский флаг, под которым предстоит выйти нашим спортсменам, понесет волонтер, назначенный оргкомитетом Игр. Напомним, всего в Играх примут участие 169 спортсменов из России.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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