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    В церемонии открытия ОИ-2018 примут участие около 75 российских спортсменов

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    В церемонии открытия <nobr>ОИ-2018</nobr> примут участие около 75 российских спортсменов

    В церемонии открытия ОИ-2018 примут участие около 75 российских спортсменов

    В церемонии открытия <nobr>ОИ-2018</nobr> примут участие около 75 российских спортсменов
  • Фото: Associated Press © 2018, Charlie Riedel

    • В Олимпийском комитете России (ОКР) сообщили, что в церемонии открытия Игр в южнокорейском Пхёнчхане примут участие 70–75 наших атлетов.

    Среди спортсменов, которые будут присутствовать на открытии зимней Олимпиады, — российские хоккеистки, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны с трамплина, фристайлисты, бобслеисты, скелетонисты, конькобежцы, участники лыжных гонок. При этом мужская хоккейная сборная, кёрлингисты и шорт-трекисты церемонию пропустят, передает РИА Новости.

    Пресс-служба ОКР: «С учетом того, что некоторые спортсмены начинают соревнования уже на следующий день после открытия, а многие еще не прибыли в Пхёнчхан, от нашей делегации в церемонии примут участие 70–75 человек».

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    Торжественная церемония открытия Игр-2018 состоится в пятницу, 9 февраля, в горном кластере Олимпиады на открытой арене. Олимпийский флаг, под которым предстоит выйти нашим спортсменам, понесет волонтер, назначенный оргкомитетом Игр. Напомним, всего в Играх примут участие 169 спортсменов из России.
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