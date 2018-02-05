Эксперты обвинили власти Ирака и коалицию США в гуманитарной катастрофе в Мосуле

Шокирующие кадры из Ирака сегодня распространили журналисты телеканала RT. Съемки сделаны в Мосуле, освобожденном от террористов еще семь месяцев назад при активном участии так называемой международной коалиции. Прямо на улицах остаются сотни до сих пор не убранных тел. Местные жители опасаются эпидемии.
Житель Мосула: «Коалиции на нас наплевать. Тут кругом тела погибших. Их много на дорогах и в разрушенных домах. Думаете, кто-то нам помогает их убрать? Нет. Правительство обещало нам все восстановить. Но максимум, на что у них хватило сил, — это привезти сюда гуманитарную помощь: рис и хлеб. И все».
В страданиях жителей Мосула эксперты винят как террористов, так и правительство Ирака вместе с западными союзниками, с которыми оно сотрудничает.
Кертис Дебблер, юрист, специалист по международному праву в области прав человека: «На странах, участвовавших в освобождении города, лежит не только моральное, но и юридическое обязательство по восстановлению Мосула. Жители города многое пережили, и эти страны частично несут за это ответственность».
Мосул, некогда второй по величине город Ирака, оставался под контролем исламистов на протяжении трех лет — до июля 2017-го. В результате штурма города иракскими войсками при поддержке западных союзников погибли порядка 40 тысяч человек. Еще 800 тысяч жителей стали беженцами.
В страданиях жителей Мосула эксперты винят как террористов, так и правительство Ирака вместе с западными союзниками, с которыми оно сотрудничает.
Кертис Дебблер, юрист, специалист по международному праву в области прав человека: «На странах, участвовавших в освобождении города, лежит не только моральное, но и юридическое обязательство по восстановлению Мосула. Жители города многое пережили, и эти страны частично несут за это ответственность».
Мосул, некогда второй по величине город Ирака, оставался под контролем исламистов на протяжении трех лет — до июля 2017-го. В результате штурма города иракскими войсками при поддержке западных союзников погибли порядка 40 тысяч человек. Еще 800 тысяч жителей стали беженцами.
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