В Петербурге отметят 100-летие восстановления государственности Литвы

В преддверии важной исторической даты петербургские литовцы встретились со СМИ, чтобы рассказать о программе мероприятий.

Литовских петербуржцев сегодня встречали в Доме журналиста. Генеральный консул республики собрал вместе разных представителей общины, чтобы они рассказали, как им живется в городе на Неве.



Ученые, актеры, художники, преподаватели, сотрудники музеев, спортсмены делились историями из своей жизни. На встречу пришла и актриса Большого драматического театра Ируте Венгалите, которая призналась в любви к Петербургу, но при этом добавила, что скучает и по своей родине.



Повод для нынешней встречи праздничный. В этом году 16 февраля Литва отмечает 100-летие восстановления государственности. В Петербурге к этой дате откроется несколько экспозиций, пройдут концерты.



Первая выставка открылась сегодня на Невском, 70. «Поющие холсты» — это работы выпускников кафедры текстиля Вильнюсской художественной академии. Одно из полотен музыкальное. Национальные мотивы можно услышать, если нажать на картину.