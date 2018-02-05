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    В Петербурге отметят 100-летие восстановления государственности Литвы. Литва, Санкт-Петербург, история, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге отметят 100-летие восстановления государственности Литвы

    В Петербурге отметят 100-летие восстановления государственности Литвы

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    В Петербурге отметят 100-летие восстановления государственности Литвы

    В Петербурге отметят <nobr>100-летие</nobr> восстановления государственности Литвы

      В преддверии важной исторической даты петербургские литовцы встретились со СМИ, чтобы рассказать о программе мероприятий.

      Литовских петербуржцев сегодня встречали в Доме журналиста. Генеральный консул республики собрал вместе разных представителей общины, чтобы они рассказали, как им живется в городе на Неве.

      Ученые, актеры, художники, преподаватели, сотрудники музеев, спортсмены делились историями из своей жизни. На встречу пришла и актриса Большого драматического театра Ируте Венгалите, которая призналась в любви к Петербургу, но при этом добавила, что скучает и по своей родине.

      Повод для нынешней встречи праздничный. В этом году 16 февраля Литва отмечает 100-летие восстановления государственности. В Петербурге к этой дате откроется несколько экспозиций, пройдут концерты.

      Первая выставка открылась сегодня на Невском, 70. «Поющие холсты» — это работы выпускников кафедры текстиля Вильнюсской художественной академии. Одно из полотен музыкальное. Национальные мотивы можно услышать, если нажать на картину.

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