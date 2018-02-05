В Петербурге отметят 100-летие восстановления государственности Литвы

В преддверии важной исторической даты петербургские литовцы встретились со СМИ, чтобы рассказать о программе мероприятий.
Литовских петербуржцев сегодня встречали в Доме журналиста. Генеральный консул республики собрал вместе разных представителей общины, чтобы они рассказали, как им живется в городе на Неве.
Ученые, актеры, художники, преподаватели, сотрудники музеев, спортсмены делились историями из своей жизни. На встречу пришла и актриса Большого драматического театра Ируте Венгалите, которая призналась в любви к Петербургу, но при этом добавила, что скучает и по своей родине.
Повод для нынешней встречи праздничный. В этом году 16 февраля Литва отмечает 100-летие восстановления государственности. В Петербурге к этой дате откроется несколько экспозиций, пройдут концерты.
Первая выставка открылась сегодня на Невском, 70. «Поющие холсты» — это работы выпускников кафедры текстиля Вильнюсской художественной академии. Одно из полотен музыкальное. Национальные мотивы можно услышать, если нажать на картину.
Ученые, актеры, художники, преподаватели, сотрудники музеев, спортсмены делились историями из своей жизни. На встречу пришла и актриса Большого драматического театра Ируте Венгалите, которая призналась в любви к Петербургу, но при этом добавила, что скучает и по своей родине.
Повод для нынешней встречи праздничный. В этом году 16 февраля Литва отмечает 100-летие восстановления государственности. В Петербурге к этой дате откроется несколько экспозиций, пройдут концерты.
Первая выставка открылась сегодня на Невском, 70. «Поющие холсты» — это работы выпускников кафедры текстиля Вильнюсской художественной академии. Одно из полотен музыкальное. Национальные мотивы можно услышать, если нажать на картину.
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