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    В кафе на юго-востоке Москвы произошла стрельба: есть пострадавший

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    В кафе на юго-востоке Москвы произошла стрельба: есть пострадавший

    В кафе на <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы произошла стрельба: есть пострадавший

    В заведении, расположенном на юго-востоке Москвы, вспыхнул конфликт, который закончился стрельбой. Мужчина открыл огонь по оппоненту и скрылся с места происшествия.

    Между двумя мужчинами произошла ссора в кафе, расположенном по адресу: 1-й Люберецкий проезд, дом 1. Перепалка закончилась стрельбой, передает ТАСС.

    Столичные полицейские разыскивают мужчину, который выстрелил в своего оппонента. Предположительно, он открыл огонь из травматического пистолета. После стрельбы он скрылся с места происшествия на автомобиле марки Nissan. В полиции добавили, что пострадавший был доставлен в больницу.

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