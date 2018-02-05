В кафе на юго-востоке Москвы произошла стрельба: есть пострадавший

В заведении, расположенном на
юго-востоке Москвы, вспыхнул конфликт, который закончился стрельбой. Мужчина открыл огонь по оппоненту и скрылся с места происшествия.
Между двумя мужчинами произошла ссора в кафе, расположенном по адресу: 1-й Люберецкий проезд, дом 1. Перепалка закончилась стрельбой, передает ТАСС.
Столичные полицейские разыскивают мужчину, который выстрелил в своего оппонента. Предположительно, он открыл огонь из травматического пистолета. После стрельбы он скрылся с места происшествия на автомобиле марки Nissan. В полиции добавили, что пострадавший был доставлен в больницу.
Столичные полицейские разыскивают мужчину, который выстрелил в своего оппонента. Предположительно, он открыл огонь из травматического пистолета. После стрельбы он скрылся с места происшествия на автомобиле марки Nissan. В полиции добавили, что пострадавший был доставлен в больницу.
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