Ресторан в Туле извинился перед Запашным, которого не пустили в заведение

Тульский
клуб-ресторан «Пряник» извинился перед народным артистом России Аскольдом Запашным, который накануне заявил, что не прошел там фейсконтроль.
Аскольд Запашный в воскресенье написал в Instagram, что он и его коллектив не смогли пройти в тульский клуб-ресторан «Пряник», так как артисты «не прошли фейсконтроль». Сообщение Запашный сопроводил собственной фотографией на фоне входа в заведение.
Как сообщила РИА Новости администратор заведения, артисту уже принесли извинения, которые он принял.
Из заявления администратора: «Да, было небольшое недоразумение, мы уже извинились перед господином Запашным и об этом сожалеем. Я сама лично только что ему звонила».
Как сообщила РИА Новости администратор заведения, артисту уже принесли извинения, которые он принял.
Из заявления администратора: «Да, было небольшое недоразумение, мы уже извинились перед господином Запашным и об этом сожалеем. Я сама лично только что ему звонила».
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