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    Ресторан в Туле извинился перед Запашным, которого не пустили в заведение

    4 комментария
    • Фото: @askoldzap / instagram.com
    Ресторан в Туле извинился перед Запашным, которого не пустили в заведение

    Ресторан в Туле извинился перед Запашным, которого не пустили в заведение

    Ресторан в Туле извинился перед Запашным, которого не пустили в заведение
  • Фото: @askoldzap / instagram.com

    • Тульский клуб-ресторан «Пряник» извинился перед народным артистом России Аскольдом Запашным, который накануне заявил, что не прошел там фейсконтроль.

    Аскольд Запашный в воскресенье написал в Instagram, что он и его коллектив не смогли пройти в тульский клуб-ресторан «Пряник», так как артисты «не прошли фейсконтроль». Сообщение Запашный сопроводил собственной фотографией на фоне входа в заведение.

    Как сообщила РИА Новости администратор заведения, артисту уже принесли извинения, которые он принял.

    Из заявления администратора: «Да, было небольшое недоразумение, мы уже извинились перед господином Запашным и об этом сожалеем. Я сама лично только что ему звонила».

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