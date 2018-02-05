Четыре человека госпитализированы после взрыва газового баллона в ЖК «Бутово Парк»

Полиция Подмосковья подтвердила, что в результате взрыва газового баллона в доме ЖК «Бутово Парк» пострадали четыре человека.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, «при проведении работ в доме произошел взрыв газового баллона, в настоящее время госпитализированы четыре человека». На месте работают сотрудники полиции, СК и МЧС, выясняются все обстоятельства инцидента.
В пресс-службе Центрального регионального центра (ЦРЦ) МЧС России сообщили, что эвакуация из дома не проводилась.
Из сообщения МЧС: «Все жильцы покинули квартиры самостоятельно и находятся на улице. В квартиры их не пускают, так как идет обследование дома».
Газовый баллон взорвался на 20-м этаже 25-этажного жилого дома, после этого возник пожар, который в настоящее время ликвидирован. В результате взрыва повреждена часть фасадной стены одной квартиры, выбиты стекла. Несущие конструкции дома повреждений не получили. СК начал доследственную проверку по факту ЧП. Как сообщили в ведомстве, четверо рабочих проводили ремонтные работы в новой квартире, используя газовый баллон.
Из сообщения СК: «В ходе проведения работ произошел хлопок газа. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего».
По данным СК, двое пострадавших рабочих получили ожоги 90% тела, двое — легкие ожоги.
В пресс-службе Центрального регионального центра (ЦРЦ) МЧС России сообщили, что эвакуация из дома не проводилась.
Из сообщения МЧС: «Все жильцы покинули квартиры самостоятельно и находятся на улице. В квартиры их не пускают, так как идет обследование дома».
Газовый баллон взорвался на 20-м этаже 25-этажного жилого дома, после этого возник пожар, который в настоящее время ликвидирован. В результате взрыва повреждена часть фасадной стены одной квартиры, выбиты стекла. Несущие конструкции дома повреждений не получили. СК начал доследственную проверку по факту ЧП. Как сообщили в ведомстве, четверо рабочих проводили ремонтные работы в новой квартире, используя газовый баллон.
Из сообщения СК: «В ходе проведения работ произошел хлопок газа. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего».
По данным СК, двое пострадавших рабочих получили ожоги 90% тела, двое — легкие ожоги.
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