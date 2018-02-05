На Украине предложили возить российских артистов в клетках

Лидер националистической организации «Братство» Дмитрий Корчинский призвал помещать в «зоопарки» российских артистов, которые приезжают на Украину.
По словам Корчинского, на самом деле визиты российских исполнителей на Украину не являются угрозой национальной безопасности для страны. Однако въезжающих артистов, по его словам, следует изолировать и «держать в зоопарках», сообщает телеканал «112 Украина».
Дмитрий Корчинский: «Пусть въезжают, но возить их нужно в железных клетках, и тогда ни у кого не будет проблем и будет все нормально».
Высказывания националиста прокомментировали в Госдуме. По словам первого зампреда комитета по культуре Елены Драпеко, подобные заявления являются признаком одичания общества, передает RT.
Елена Драпеко: «Это признак одичания общества, если они так относятся к людям, любимым украинским народом. Ребята стараются перекричать друг друга: кто предложит более глупый вариант, тот на полголовы выше прыгнул».
Дмитрий Корчинский известен своими скандальными высказываниями. В 2014 году СК РФ возбудил в отношении него уголовное дело. По мнению следствия, в своих выступлениях Корчинский публично призывал к осуществлению террористической деятельности и развязыванию агрессивной войны на территории Крыма и других регионов РФ.
Дмитрий Корчинский: «Пусть въезжают, но возить их нужно в железных клетках, и тогда ни у кого не будет проблем и будет все нормально».
Высказывания националиста прокомментировали в Госдуме. По словам первого зампреда комитета по культуре Елены Драпеко, подобные заявления являются признаком одичания общества, передает RT.
Елена Драпеко: «Это признак одичания общества, если они так относятся к людям, любимым украинским народом. Ребята стараются перекричать друг друга: кто предложит более глупый вариант, тот на полголовы выше прыгнул».
Дмитрий Корчинский известен своими скандальными высказываниями. В 2014 году СК РФ возбудил в отношении него уголовное дело. По мнению следствия, в своих выступлениях Корчинский публично призывал к осуществлению террористической деятельности и развязыванию агрессивной войны на территории Крыма и других регионов РФ.
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